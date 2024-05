Verso un management aziendale del PNRR

di Andrea Ricciardiello, direttore Time Vision

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un’opportunità straordinaria per l’Italia, offrendo un quadro di finanziamenti e investimenti senza precedenti volto a promuovere la crescita economica e sociale del nostro Paese.

Tuttavia, per sfruttare appieno le potenzialità del PNRR, è cruciale che le imprese e le istituzioni abbiano un management capace di interpretare correttamente le disposizioni del piano e di cogliere tutte le opportunità disponibili. Di questo parla L’incentivo del lunedi di questa settimana.

Come interpretare il PNRR in modo corretto

In un contesto complesso e dinamico come quello attuale, caratterizzato da sfide economiche e sociali senza precedenti, un management ben preparato è la chiave per trasformare le opportunità offerte dal PNRR in azioni concrete e risultati tangibili.

La comprensione approfondita dei finanziamenti disponibili e delle modalità di accesso è solo il primo passo. È necessario sviluppare una strategia gestionale che includa una pianificazione strategica accurata, un’implementazione efficace dei progetti e la creazione di partenariati strategici.

Perché è cruciale un management competente

Pianificazione strategica : La capacità di identificare e prioritizzare i settori chiave del PNRR è fondamentale per indirizzare correttamente gli sforzi e le risorse. Un management competente sa come sviluppare piani che siano in linea con gli obiettivi del piano, massimizzando l’impatto degli investimenti. Implementazione efficace : Tradurre i piani in azioni richiede una gestione precisa delle risorse e dei tempi. Solo attraverso una corretta implementazione è possibile raggiungere i risultati desiderati, rispettando le scadenze e i requisiti stabiliti dal PNRR. Creazione di partenariati strategici: Collaborare con partner strategici può amplificare le opportunità di successo. Un management esperto sa come creare e gestire queste collaborazioni, sfruttando al meglio le competenze e le risorse di ciascun partner.

Pnrr Management: il webinar Time Vision

Per approfondire questi temi e fornire una guida pratica su come trasformare le opportunità del PNRR in azioni concrete, siamo lieti di invitarvi al nostro webinar intitolato “Guida pratica al PNRR | Trasformare le opportunità in azione con un management efficace”.

Il webinar si terrà il 23 maggio 2024 dalle 15:00 alle 17:00. Durante l’incontro, discuteremo temi chiave come la comprensione dei finanziamenti e delle opportunità offerte dal PNRR, la pianificazione e l’implementazione di progetti, nonché la gestione efficace delle risorse e dei tempi. Attraverso casi studio, esempi pratici e consigli da esperti del settore, i partecipanti acquisiranno le competenze necessarie per guidare con successo i loro team in questo periodo di trasformazione economica e sociale.

La partecipazione al webinar vale 2 crediti formativi professionali per i consulenti del lavoro e i commercialisti.