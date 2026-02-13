Verso una chirurgia estetica più naturale: il dottor Sergio Marlino all’IMCAS World 2026

Dal 29 al 31 gennaio 2026, al Palazzo dei Congressi di Parigi, si è svolto l’IMCAS World, uno dei più importanti eventi internazionali dedicati alla medicina estetica, alla dermatologia e alla chirurgia plastica. Tra i partecipanti anche il dottor Sergio Marlino.

Questo congresso ha visto la presenza dei massimi esperti mondiali di medicina estetica, chirurgia plastica, longevity e dermatologia, offrendo un’analisi approfondita sulle ultime novità in medicina estetica, dalle rivoluzionarie tecniche di chirurgia plastica ai trattamenti dermatologici innovativi.

Ampio spazio è stato dedicato alla medicina rigenerativa e alle soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, sempre più centrali nello sviluppo della medicina del futuro. In particolare, l’intelligenza artificiale viene utilizzata come uno strumento di supporto sia in ambito diagnostico sia terapeutico, consentendo ai professionisti di analizzare dati complessi, pianificare i trattamenti in modo più accurato e ottenere risultati più armonici e personalizzati.

Il programma di tre giorni è stato dinamico e formativo, con dimostrazioni dal vivo, panel di esperti e workshop pratici. I partecipanti hanno potuto acquisire informazioni aggiornate sulle procedure e sui trattamenti più avanzati, confrontandosi direttamente con medici, ricercatori e pionieri del settore a livello internazionale. Ampio confronto è stato dedicato anche al tema della menopausa e alle strategie per contrastarne gli effetti, con particolare attenzione ai cambiamenti che interessano la donna in questa fase della vita.

Il dottor Sergio Marlino, chirurgo plastico ed estetico, ha partecipato al congresso come medico del settore, prendendo parte alle varie sessioni, compresi i momenti di confronto con altri professionisti.

Durante questi incontri, spiega il dottor Marlino, è stato confermato un trend globale di riduzione dell’utilizzo dei filler, legato a un cambiamento nelle richieste dei pazienti, ma anche a una maggiore consapevolezza promossa dagli stessi medici. Dopo anni di iper-volumizzazione, si assiste oggi a un ritorno verso proporzioni più armoniche e tradizionali, con un progressivo abbandono dei volumi eccessivi.

In questo nuovo scenario si inserisce anche l’impiego dell’ialuronidasi, utilizzata per sciogliere prodotti applicati in precedenza e correggere risultati non più in linea con i canoni estetici attuali. Un approccio che segna uno stop ai cosiddetti “super volumi” e apre a una medicina estetica più equilibrata e rispettosa delle caratteristiche individuali.

Sempre più crescente sarà l’utilizzo dell’acido polilattico, impiegato sia per il viso che per il corpo. Più spazio, invece, troveranno le biostimolazioni, con protocolli innovativi come il baby glow, indicati anche per pazienti più giovani e orientati a migliorare la qualità della pelle piuttosto che a modificarne i volumi. Molto interessanti sono state anche le sessioni scientifiche dedicate all’acido polilattico, il suo utilizzo oggi è quello di stimolare la produzione di collagene, migliorando il tono, la qualità e la compattezza della pelle, sia del viso che del corpo.

La partecipazione all’IMCAS World 2026 conferma quanto sia importante formarsi quotidianamente, confrontarsi con altri professionisti e conoscere trattamenti sempre più aggiornati, sicuri e in linea con l’evoluzione scientifica del settore.

Proprio in quest’ottica, il dottor Marlino si è trattenuto un giorno in più a Parigi per prendere parte alle giornate “Train the Trainer” dedicate allo Sculptra, l’acido polilattico prodotto da Galderma per l’impiego sul corpo. Selezionato tra un numero ristretto di medici italiani, ha partecipato a un percorso formativo avanzato finalizzato alla preparazione di professionisti chiamati a formare, a loro volta, i medici sul territorio italiano, contribuendo a un utilizzo sempre più consapevole, corretto e sicuro della procedura.