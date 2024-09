Verso un’alleanza nei semiconduttori tra Tata e Analog Devices

Tata Motors (il gruppo automobilistico indiano che possiede anche la britannica JLR) assieme a Tata Electronics e Tejas Networks hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) con la statunitense Analog Devices Inc per «migliorare la cooperazione strategica e commerciale, valutazione delle opportunità per la produzione di semiconduttori in India e impiego dei prodotti ADI sulle applicazioni Tata». In particolare Tata Motors e ADI hanno intenzione di cooperare nella produzione di semiconduttori per autoveicoli elettrici e infrastrutture di rete. Ed è anche prevista la possibilità di progettare e realizzare componenti elettronici hardware per le soluzioni di accumulo di energia e per l’elettronica di potenza destinati ai veicoli commerciali e alle auto con propulsione 100% a batteria. Attraverso questi sforzi congiunti – come si legge nella nota – sia Tata che ADI auspicano reciproci vantaggi che rappresenteranno un passo significativo verso la creazione di un robusto ecosistema di produzione elettronica in India, sia per il mercato nazionale che per quello globale. «Il Gruppo Tata è fortemente impegnato a guidare una fiorente industria dei semiconduttori in India – ha commentato N Chandrasekaran, presidente del capogruppo Tata Sons – Siamo entusiasti di collaborare con ADI su tutta la catena di valore dei semiconduttori e offrire prodotti avanzati ai nostri clienti» . Come già annunciato, Tata Electronics sta investendo nei propri impianti, costruendo il primo stabilimento indiano a Dholera, Gujarat, con un investimento totale di 11 miliardi di dollari. Inoltre, investirà altri 3 miliardi di dollari in un nuovo impianto a Jagiroad, Assam, per l’assemblaggio e il testing dei semiconduttori. «In ADI siamo impazienti di collaborare con il Gruppo Tata per far avanzare l’ecosistema dei semiconduttori in India – ha detto a sua volta Vincent Roche, amministratore delegato e presidente di ADI – Questo sforzo congiunto è in linea con il nostro impegno per l’innovazione e la crescita sostenibile nella regione». «Combinando le nostre soluzioni di semiconduttori e le competenze software con la visione e le capacità di Tata, possiamo accelerare lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia per i veicoli elettrici ma anche per le infrastrutture di rete di nuova generazione». «Non stiamo costruendo soltanto un ecosistema dei semiconduttori più forte, ma stiamo collaborando per plasmare il futuro della produzione elettronica globale». Analog Devices, Inc. (ADI) – che ha sede a Norwood, nel Massachusetts – è un’azienda leader a livello mondiale nel settore dei semiconduttori che ha realizzato un fatturato di oltre 12 miliardi di dollari nell’anno fiscale ’23 e occupa circa 26.000 persone in tutto il mondo collaborando con 125.000 clienti globali.