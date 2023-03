Verstappen domina le libere in Arabia Saudita, Ferrari lontane

GEDDA (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Dominatore del primo Gran Premio della stagione in Bahrain, Max Verstappen parte subito forte anche a Gedda. Le prime due sessioni di libere in Arabia Saudita vedono sfrecciare il due volte campione del mondo della Red Bull: al mattino l’olandese ferma il cronometro a 1’29″617, nelle FP2 scende a 1’29″603. Gli unici che riescono in qualche modo a restare a contatto sono Fernando Alonso (con la Aston Martin) e il compagno di squadra Sergio Perez (con l’altra Red Bull) che rispetto alla prima sessione si avvicinano rispettivamente a 0″208 e 0″299, col secondo e terzo crono. In generale distacchi più ridotti anche se importanti nelle libere del pomeriggio dove fa segnare il quarto tempo Esteban Ocon su Alpine (+0″436) davanti alla Mercedes di George Russell (+0″467) e all’altra Alpine di Pierre Gasly (+0″497). Giornata complicata per le due Ferrari: più lenti di oltre un secondo nelle FP1, Charles Leclerc e Carlos Sainz recuperano qualcosa, piazzandosi al nono e decimo posto delle FP2 rispettivamente a 738 e 989 millesimi. In difficoltà anche Lewis Hamilton, undicesimo al pomeriggio a 0″996 da Verstappen.

