Verstappen vince il Gp Monaco davanti ad Alonso e Ocon

MONTE CARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Il campione del mondo Max Verstappen ha vinto il GP di Monaco, preceendo Fernando Alonso (Aston Martin), che ha finito a 27″921. Terzo Esteban Ocon (Alpine) a 36″990. Quarto posto per Lewis Hamilton (+39″062) con la Mercedes, quinta l’altra Mercedes di Russell. Sesta la Ferrari di Charles Leclerc a più di 1′ di ritardo, settimo il francese Gasly, ottavo l’altro ferrarista Carlos Sainz. Le McLaren di Norris e Piastri completano la top ten. Gara condizionata dalla pioggia che ha costretto i piloti ad autentiche acrobazie per tenere in pista le macchine.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).