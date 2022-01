Vertenza bufalina, due allevatori iniziano sciopero della fame nel Casertano

Sono in due ad avere iniziato da oggi, a Casal di Principe, in provincia di Caserta, lo sciopero della fame in nome di tutti gli allevatori riuniti nel Coordinamento Unitario Difesa del Patrimonio Bufalino: Adriano Noviello e Peppe Pagano. Nel corso di una conferenza stampa Gianni Fabbris e Adriano Noviello, del Coordinamento Unitario Difesa del Patrimonio Bufalino, sono tornati a sottolineare le ragioni della protesta che, hanno affermato “non si fermerà e sarà un crescendo fino a quando da parte delle istituzioni nazionali e regionali non arriveranno le risposte alle proposte avanzate dagli allevatori in mobilitazione da diversi mesi”.