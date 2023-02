Vertenza Dema, Regione a Somma con Marchiello, Mocerino e Ciarambino

“C’è necessità di un’azione comune tra parlamentari di tutti i colori politici sia di destra che di sinistra per sostenere in modo compatto i lavoratori della Dema e giungere ad una soluzione tale da scongiurare l’export della produzione al di fuori della Campania. Come ha ribadito, oggi a Somma Vesuviana, l’Assessore alle Attività Produttive e al Lavoro della Regione Campania, Antonio Marchiello, la Campania rappresenta il secondo Polo Aereospaziale d’Italia. Evitiamo dunque che possa esserci un ridimensionamento Dema che potrebbe rappresentare un precedente”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano, dove ha sede il principale stabilimento DEMA.

Ed oggi a Somma è arrivato anche Antonio Marchiello, Assessore alle Attività Produttive e al Lavoro della Regione Campania che accompagnato dai consiglieri regionali Carmine Mocerino e Valeria Ciarambino, ha incontrato a lungo gli operai della DEMA, situazione che la Regione Campania segue con costanza.