Vertice a Palazzo Chigi

Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “L’obiettivo comune è evitare infrazione garantendo la crescita, il diritto al lavoro e il taglio delle tasse”. Così risponde ai cronisti il vicepremier Matteo Salvini al termine del vertice, durato quasi due ore, con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. E’ andato “tutto bene”, aggiunge Salvini, “l’incontro” è stato “positivo”. Alla domanda se il governo andrà avanti, il ministro dell’Interno replica: “Mai avuto dubbi”. Stessi toni anche da Luigi Di Maio. “Lo spirito è buono, di chi vuole lavorare al massimo per l’Italia” ha detto, ribadendo che ”la priorità in questo momento è abbassare le tasse e lavoreremo per questo”. Si è trattato del primo confronto a tre dopo lo spartiacque delle elezioni europee del 26 maggio scorso.