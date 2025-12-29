Vertice di Mar-a-Lago, dichiarazioni roboanti ma pochi risultati concreti

L’allegra brigata giramondo che millanta – a questo punto è chiaro – di darsi da fare per riportare l’equilibrio mondiale allo stato esistente prima dello scatenarsi della pandemia, nell’incontro svoltosi a Mar-a-Lago Florida, nei giorni scorsi, se i suoi componenti non hanno fatto l’ennesimo buco nell’acqua, poco è mancato. Tante dichiarazioni euforiche da parte di Trump e Putin, autonominatisi primi attori delle tragedie ancora nel pieno del loro svolgimento, quella in Ucraina e quella in Israele e dintorni, sono risultate ancora una volta di scarsa, se non nulla, possibilità di applicazione pratica, non essendosi potuti rimuovere gli ostacoli principali. Risulta evidente che, se gli accordi che si spera saranno raggiunti in questi giorni si baseranno su presupposti deboli, l’aver fatto il tour de force che è ancora in corso, approcciando tanti Capi di Stato, Monarchi e figure equivalenti, le braci di quei roghi riprenderanno a ardere con maggiore violenza. Per ora si può solo sperare che le menti dei diretti respondabili degli eccidi in corso approfittino del freddo che dovrebbe interessare molte delle zone di cui si è trattato, anche per raffreddare i bollenti spiriti di quanti assicurano che potrebbero seguire interventi drastici. Sanno bene, invece, che non saranno mai portati a compimento, perché a molti soggetti, sia nel settore pubblico che in quello privato, le guerre continuino.

L’argomento è talmente vasto che dovrá essere ripreso a stretto giro.