Vertice per l’Ucraina, entro 15 giorni possibile trilaterale Zelensky-Trump-Putin

Il vertice di Washington si chiude con un annuncio che potrebbe segnare una svolta nella guerra in Ucraina: entro due settimane potrebbe tenersi un incontro trilaterale tra Volodymyr Zelensky, Donald Trump e Vladimir Putin. L’ipotesi, confermata dal presidente statunitense, mira a preparare un tavolo di negoziato che potrebbe avvenire prima del 22 agosto.

Trump: “Putin vuole un accordo”

L’ex presidente e di nuovo leader della Casa Bianca ha parlato di una “vera opportunità di pace”, sostenendo che lo stesso Putin sarebbe pronto a discutere una via d’uscita dal conflitto. Trump ha però chiarito i limiti della posizione americana: no all’ingresso dell’Ucraina nella NATO e nessuna prospettiva di restituzione della Crimea, annessa da Mosca nel 2014.

Sul piano militare, Trump ha ipotizzato un sistema di garanzie di sicurezza “NATO-like”, un meccanismo che coinvolgerebbe Stati Uniti ed Europa senza l’invio diretto di truppe americane.

Zelensky: “Pronti alla trilaterale, ma senza compromessi sui confini”

Il presidente ucraino si è detto disponibile a partecipare ai colloqui a tre, ma ha ribadito i suoi paletti: nessuna cessione di territori, un cessate il fuoco immediato e garanzie di sicurezza verificabili. Zelensky ha ricordato come ogni compromesso territoriale del passato – dalla Crimea al Donbas – abbia solo aperto la strada a nuove aggressioni.

“Serve una pace duratura, non temporanea”, ha dichiarato a Washington, avvertendo che Kiev non accetterà soluzioni che mettano a rischio la sovranità nazionale.

L’Europa tra sostegno e cautela

I leader europei, presenti nella capitale americana, hanno espresso sostegno all’iniziativa, cercando di bilanciare l’apertura di Trump verso Putin con la tutela degli interessi ucraini.

Ursula von der Leyen , presidente della Commissione UE, ha ribadito che “i confini non possono essere modificati con la forza” e che l’Ucraina deve trasformarsi in “ un riccio d’acciaio ”, grazie a garanzie collettive di sicurezza.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha chiesto un cessate il fuoco immediato , da mettere sul tavolo già al prossimo incontro trilaterale.

Il premier britannico Keir Starmer ha promesso il sostegno di Londra, lasciando aperta persino la possibilità di un contributo militare europeo come forza di garanzia.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto con favore i segnali americani, ma ha sottolineato che ogni accordo dovrà avere il pieno consenso di Kiev.

Prossimi passi

La diplomazia internazionale si prepara dunque a un momento decisivo. Se l’incontro a tre venisse confermato entro i prossimi 7-15 giorni, si aprirebbe il primo vero spiraglio di trattativa diretta dall’inizio dell’invasione russa del febbraio 2022.

Resta da capire se Putin accetterà di sedersi al tavolo e a quali condizioni. Per ora, Mosca insiste sul riconoscimento dei territori occupati come parte integrante della Russia.