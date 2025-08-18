Vertice per l’Ucraina, entro 15 giorni possibile trilaterale Zelensky-Trump-Putin

Il vertice di Washington si chiude con un annuncio che potrebbe segnare una svolta nella guerra in Ucraina: entro due settimane potrebbe tenersi un incontro trilaterale tra Volodymyr Zelensky, Donald Trump e Vladimir Putin. L’ipotesi, confermata dal presidente statunitense, mira a preparare un tavolo di negoziato che potrebbe avvenire prima del 22 agosto.
Trump: “Putin vuole un accordo”
L’ex presidente e di nuovo leader della Casa Bianca ha parlato di una “vera opportunità di pace”, sostenendo che lo stesso Putin sarebbe pronto a discutere una via d’uscita dal conflitto. Trump ha però chiarito i limiti della posizione americana: no all’ingresso dell’Ucraina nella NATO e nessuna prospettiva di restituzione della Crimea, annessa da Mosca nel 2014.
Sul piano militare, Trump ha ipotizzato un sistema di garanzie di sicurezza “NATO-like”, un meccanismo che coinvolgerebbe Stati Uniti ed Europa senza l’invio diretto di truppe americane.
Zelensky: “Pronti alla trilaterale, ma senza compromessi sui confini”
Il presidente ucraino si è detto disponibile a partecipare ai colloqui a tre, ma ha ribadito i suoi paletti: nessuna cessione di territori, un cessate il fuoco immediato e garanzie di sicurezza verificabili. Zelensky ha ricordato come ogni compromesso territoriale del passato – dalla Crimea al Donbas – abbia solo aperto la strada a nuove aggressioni.
“Serve una pace duratura, non temporanea”, ha dichiarato a Washington, avvertendo che Kiev non accetterà soluzioni che mettano a rischio la sovranità nazionale.
L’Europa tra sostegno e cautela
I leader europei, presenti nella capitale americana, hanno espresso sostegno all’iniziativa, cercando di bilanciare l’apertura di Trump verso Putin con la tutela degli interessi ucraini.
-
Ursula von der Leyen, presidente della Commissione UE, ha ribadito che “i confini non possono essere modificati con la forza” e che l’Ucraina deve trasformarsi in “un riccio d’acciaio”, grazie a garanzie collettive di sicurezza.
-
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha chiesto un cessate il fuoco immediato, da mettere sul tavolo già al prossimo incontro trilaterale.
-
Il premier britannico Keir Starmer ha promesso il sostegno di Londra, lasciando aperta persino la possibilità di un contributo militare europeo come forza di garanzia.
-
Il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto con favore i segnali americani, ma ha sottolineato che ogni accordo dovrà avere il pieno consenso di Kiev.
Prossimi passi
La diplomazia internazionale si prepara dunque a un momento decisivo. Se l’incontro a tre venisse confermato entro i prossimi 7-15 giorni, si aprirebbe il primo vero spiraglio di trattativa diretta dall’inizio dell’invasione russa del febbraio 2022.
Resta da capire se Putin accetterà di sedersi al tavolo e a quali condizioni. Per ora, Mosca insiste sul riconoscimento dei territori occupati come parte integrante della Russia.