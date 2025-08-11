Vertice Trump-Putin potrebbe tenersi in resort a Girdwood

Roma, 11 ago. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l’omologo russo Vladimir Putin potrebbero incontrarsi in un resort di Girdwood, in Alaska: è quanto riporta il sito di Alaska Landmine, citando fonti militari.

Secondo il sito, la sede dei colloqui potrebbe essere l’Alyeska Resort Hotel, struttura nella quale non risulta più possibile effettuare prenotazioni.

Il vertice è fissato per il 15 agosto, e non è ancora esclusa la presenza – non tuttavia confermata – del presidente ucraino Volodymyr Zelensky