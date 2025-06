Vespa Officina 8, una serie speciale ispirata alle radici del mito

PONTEDERA (PISA) (ITALPRESS) – Nello stabilimento Piaggio di Pontedera, in ricostruzione dopo il passaggio della guerra, l’Officina 8 fu la sede del prestigioso Reparto Sperimentale. Era quella la sezione più avanzata, dove prendevano forma i progetti più arditi. A partire dalla fine degli anni ’40, vi lavorarono progettisti, disegnatori, meccanici, maestri lattonieri e piloti collaudatori.

Tutti professionisti di enormi competenze, molti dei quali arrivavano da esperienze aeronautiche. Erano gli anni della rinascita e tutta l’Europa, che lavorava per risollevarsi dopo la spaventosa tempesta, era percorsa da fermenti straordinari di rinascita e creatività. Un senso di libertà ritrovata e di fiducia verso un futuro tutto da costruire, ispiravano anche i progetti più visionari.

All’Officina 8 trovavano la prima realizzazione le nuove idee, anche le più rivoluzionarie: qui si lavorò al progetto Vespa e successivamente ai prototipi, sia per la produzione in serie, sia da corsa e da record.

Le sagome per i lattonieri, le carrozzerie speciali, le fusioni in terra per i motori sperimentali, tutto veniva realizzato all’interno. Poi si passava il prototipo ai collaudatori su strada che, dopo molte decine di migliaia di chilometri, deliberavano il modello da inserire in produzione o le nuove macchine da competizione. Qui nacquero le linee eleganti e lo stile senza tempo di Vespa.

Una ambitissima spilla Blu e Ottone, con la scritta “Piaggio 8”, da appuntare sulla tuta da lavoro, distingueva i tecnici del più segreto e più ambito reparto dello stabilimento. Lavorare in quegli spazi, inaccessibili a tutti gli altri, certificava l’eccellenza di un ingegnere progettista come di un meccanico, di un designer o di un collaudatore.

La Vespa che stabilì 17 record del mondo di velocità e di durata nel 1950, quella del record sul km lanciato del 1951, la leggendaria “98 Corsa” e quelle che dominarono la massacrante gara off-road “Sei Giorni”, sono solo alcuni dei gioielli fuoriserie, nati nella Officina 8.

Ogni pezzo era costruito con cura artigianale, esaltando il lavoro manuale, testimonianza nella più preziosa manifattura italiana. Il talento e le competenze tecniche erano così elevati che ogni singolo veicolo uscito dalla Officina 8 fu un esemplare unico, che univa la migliore tecnologia della sua epoca con lo stile e l’eleganza che avrebbero reso celebre Vespa.

L’esclusivo allestimento Officina 8 veste i modelli iconici della gamma: Vespa Primavera – nelle cilindrate 50, 125 e 150 cc – che di Vespa rappresenta l’anima più giovane e spensierata, e la potente Vespa Gtv 310, con il faro basso e il manubrio con tubo a vista che ne fanno la Vespa più autenticamente sportiva di sempre.

Vespa Primavera e Vespa Gtv Officina 8 si distinguono a prima vista per la esclusiva colorazione Blu Officina 8, un’intensa tonalità di blu industriale con una speciale finitura metallizzata opaca che contribuisce a riavvolgere il nastro dei ricordi, evocando ambienti industriali: macchinari come morse, torni e mole, ma anche il pratico e resistente abbigliamento da lavoro.

Una scelta cromatica che crea un originale contrasto con raffinate finiture metalliche satinate, anch’esse fortemente evocative: l’alluminio, che arricchisce i profili dello scudo e le cornici di proiettore e faro posteriore, e l’ottone, che caratterizza i fregi del cravattino e i cerchi ruota, questi ultimi con lavorazione diamantata sul canale.

Colori e materiali tipici delle officine meccaniche e del mondo aeronautico, ma non solo: in Vespa Officina 8 rivive anche la ambitissima spilla in ottone e resina blu indossata con orgoglio dai membri dello storico Reparto Sperimentale. Sul retroscudo, la targhetta tridimensionale dedicata a questo modello reinterpreta in chiave moderna proprio la famosa spilla, simbolo di passione e maestria artigianale.

Anche la sella con doppio rivestimento è rifinita con cura: la seduta con termosaldature orizzontali è circondata da una doppia cucitura a contrasto, mentre i rivetti in ottone lucido sono un ulteriore richiamo alla tradizione. Vespa Gtv Officina 8 è inoltre dotata di serie della cover rigida in tinta carrozzeria che riprende le tipiche carenature delle Vespa da competizione e che ne rende il look ancora più sportivo.

L’allestimento è completato da numerosi dettagli in nero opaco e dagli sportivi specchi retrovisori “bar end”, anch’essi in nero opaco. Ogni Vespa Officina 8 sarà accompagnata da un elegante welcome kit. Un’evocativa scatola di latta, rifinita nelle colorazioni di questa Edizione Speciale, contiene l’Owner’s Book. Un prezioso volume che, partendo dai documenti originali d’archivio, ripercorre la storia del Reparto Sperimentale, la mitica Officina 8 dove menti visionarie e tecnici brillanti plasmarono il futuro, creando una storia unica di innovazione tecnologica e design.

La linea di accessori e abbigliamento tecnico Vespa Officina 8 si coordina perfettamente con l’estetica del veicolo.

Il pratico bauletto, in tinta veicolo e con logo Officina 8, è dotato di schienalino negli stessi colori e materiali della sella. Il casco jet, proposto nella distintiva tonalità blu industriale con finitura opaca, è arricchito dal logo della serie Officina 8. Con doppia visiera, trasparente e parasole, sistema di ventilazione e pratica chiusura micrometrica. L’interno è rimovibile e traspirante per garantire comfort duraturo.

I guanti in maglia tecnica stretch presentano un inserto protettivo a doppia densità sulle nocche, una chiusura regolabile in velcro e compatibilità con touchscreen.

La selezione Apparel Vespa Officina 8 richiama l’estetica workwear attraverso grafiche d’ispirazione industriale. La grafica del logo, audace e inedita, racchiude lo spirito dell’officina: una trasposizione in stile tecnico della “V” stilizzata, scomposta e ricomposta con viti e bulloni.

Adatta a ogni stagione, la giacca a vento è realizzata in tessuto tecnico con trattamento idrorepellente ed è dotata di una chiusura zip frontale, un cappuccio richiudibile e tasche laterali con zip. La fodera interna in rete traspirante garantisce comfort in ogni condizione.

La felpa hoodie è realizzata con un morbido cotone avvolgente e personalizzata con le grafiche della collezione sul petto e sulle maniche. La T-shirt girocollo in cotone premium presenta il simbolo Officina 8 sulla parte frontale e il logo della collezione in versione maxi sul retro.

Completano la serie una sacca sportiva con chiusura a coulisse, ideale sia per l’uso quotidiano che per le uscite in sella, e il distintivo portachiavi Officina 8, il regalo perfetto per gli appassionati del mondo Vespa.

