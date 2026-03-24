Vesperies, a Capodimonte padre Enzo Fortunato riflette sulla comunicazione che unisce

Torna il fascino delle “Vesperies”, le antiche lezioni pomeridiane delle università medievali, riproposte oggi come spazio di confronto tra Chiesa e società contemporanea. Mercoledì 25 marzo 2026, dalle 17.00 alle 18.30, la sede di Capodimonte della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale ospiterà il quarto appuntamento del ciclo promosso dalla Sezione San Tommaso d’Aquino.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’ISSR Donnaregina, Azione Cattolica e la Pastorale Universitaria dell’Arcidiocesi di Napoli.

Il senso delle “Vesperies”

Il progetto si propone come momento di alta divulgazione e confronto, affidato a esperti di rilievo nazionale chiamati a riflettere su temi di attualità. Gli incontri sono strutturati in due fasi: una prima parte dedicata all’intervento del relatore e una seconda aperta al dibattito con il pubblico, per favorire un coinvolgimento diretto dei partecipanti.

Il tema: comunicare oltre le parole

Protagonista dell’appuntamento sarà Enzo Fortunato, sacerdote francescano, giornalista e direttore della rivista “Piazza San Pietro”. Il suo intervento, dal titolo “Comunicare con il cuore. La grammatica del bene”, affronterà uno dei nodi centrali del presente: il senso e la qualità della comunicazione.

Al centro della riflessione, l’idea di una comunicazione capace di andare oltre la semplice trasmissione di informazioni, per diventare incontro autentico tra persone, generatore di fiducia e strumento per costruire relazioni in una società sempre più frammentata.

L’invito al confronto

A sottolineare il valore dell’iniziativa è Antonio Foderaro, decano della Sezione San Tommaso d’Aquino, che evidenzia come la comunicazione autentica nasca dall’ascolto e dal coraggio di dire la verità con carità, richiamando la necessità di un linguaggio centrato sulla dignità della persona.

L’incontro è aperto al pubblico ed è rivolto in particolare a operatori della comunicazione, giovani e volontari, ma anche a chiunque voglia approfondire il valore di una parola capace di unire anziché dividere.