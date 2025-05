Vespucci e Mare Fuori, a Napoli incontro nave simbolo e serie tv

Milano, 12 mag. (askanews) – In occasione della tappa napoletana del Tour Mediterraneo Vespucci, in programma dal 13 al 16 maggio, la Rai celebra una delle sue serie di maggior successo con l’evento “il Vespucci incontra Mare Fuori”, organizzato all’interno del Villaggio IN Italia, allestito nei pressi della storica nave scuola della Marina Militare.

Il Villaggio IN Italia, che si conferma piattaforma d’eccellenza per raccontare il meglio del nostro Paese, sarà il palcoscenico di un’iniziativa unica che mette in contatto il prestigio della tradizione marinara italiana con la forza narrativa e il successo della fiction Mare Fuori, coprodotta da Rai Fiction e Picomedia e giunta alla sua sesta stagione.

Durante le giornate dell’evento, sarà possibile visitare il set della serie, presso la Base Navale della Marina, situata nelle immediate vicinanze del Villaggio IN Italia (Base Navale della Marina Militare di Napoli – via Acton – Molo San Vincenzo, visite prenotabili gratuitamente sul sito www.tourvespucci.it). Un’opportunità straordinaria per tutti, e in particolare per i più giovani, per avvicinarsi al mondo della fiction italiana, incontrare gli attori del cast e scoprire da vicino i luoghi simbolo della narrazione televisiva.

Martedì 13 maggio alle ore 17.00 presso la Conference Hall del Villaggio IN Italia è in programma un panel istituzionale dal titolo Vespucci incontra Mare Fuori per un confronto aperto sui temi dell’identità, del racconto del territorio e dell’impegno verso le nuove generazioni. Parteciperanno all’incontro, condotto da Veronica Maya, rappresentanti della Rai, di Picomedia, di Difesa Servizi Spa, della Marina Militare e gli attori della serie “Mare Fuori”.

Vespucci incontra Mare Fuori vuole essere un momento di condivisione, cultura e narrazione, in cui la televisione pubblica si fa promotrice di esperienze che uniscono spettacolo, memoria e valori.