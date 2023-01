Vesta Calcio, l’innovazione nel pallone parte da Roma

Innovare il calcio con le tecnologie più innovative, dalla blockchain all’intelligenza artificiale, dall’Internet delle cose fino ai droni, per diventare in pochi anni la terza squadra, dopo Roma e Lazio, della Capitale. Gli obiettivi del Vesta Calcio, società sportiva dilettantistica che oggi milita nella Prima categoria regionale, sono ambiziosi, ma le modalità per perseguirli lo sono ancora di più perché includono e sfruttano tutte le opportunità della tecnologia e le applicano, con i colori sociali neroarancio sulle maglie, a quello che i più considerano “il gioco più bello del mondo”.

Creata nel settembre 2020partendo dal nocciolo duro di un gruppo di giocatori della “Cabrini” con un Open Day partecipato da ben 150 aspiranti innesti, la squadra romana ha come “padri fondatori” giovani innovatori come Gian Luca Comandini e Riccardo Carnevale, che insieme ad altri imprenditori Under 35 hanno deciso di portare la propria expertise nei campi della tecnologia, della comunicazione e della governance aziendale nel calcio dilettantistico laziale.

Da subito, per espletare le questioni amministrative, il club ha infatti iniziato ad utilizzare la Blockchain, piattaforma di registrazione interconnessa di dati, per ricevere ed erogare pagamenti anche in criptovalute nei conti in entrata e in uscita della società, per depositarvi la rendicontazione economica del club “proteggendoli” in modo sicuro, trasparente (con la pubblicazione sul circuito di riferimento EOS), e immutabile nel tempo (attraverso il provider Coinbar).

Inoltre, Vesta utilizza una vasta gamma di smart devices, strumentazioni intelligenti come braccialetti sensoriali e droni per le riprese aeree per monitorare e registrare le performance atletico-tecniche dei calciatori durante allenamenti e partite, grazie alla collaborazione con la startup Soccerment, che elabora e prepara il lavoro “umano” dei data analyst e match analyst del team, proprio come fanno, in Italia, solo i club di serie A. Queste figure professionali così specifiche e innovative si avvalgono anche dei dati recuperati dalla telecamera puntata h24 sul campo (oggi quello del “Savio”, in zona Largo Preneste, ma il club è alla ricerca di una propria sede fissa) che, grazie all’intelligenza artificiale offerta da MySoccerPlayer, è in grado di tracciare il pallone e di consentire lo streaming di tutte le partite casalinghe della Prima squadra e della Juniores.

I neroarancio scendono in campo “fisicamente” e anche virtualmente: il Vesta eSports rappresenta infatti l’altra faccia della medaglia che, cada testa oppure croce, promuove la visione del calcio in un’ottica di divertimento, condivisione ed inclusione. In modalità di gioco “Pro Club”, con cui ogni giocatore virtuale è controllato da un gamer reale (un vero 11 contro 11 a tutti gli effetti), in questi due anni il Vesta eSports ha prima vinto la E-Serie E di Fifa a livello regionale laziale e poi è entrato nella Final Four della E-Serie D, macinando risultati positivi a ripetizione.

Non male come inizio: perché dal virtuale al reale, il simbolismo del Tempio di Vesta e quello del fuoco (della tecnologia), che arde nel logo del club, connota i neroarancio nel segno della V: Vesta, Vittoria, Voglia di migliorarsi sempre e di arrivare Velocemente nel calcio che conta.

