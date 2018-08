Vesuvinum 2018, venerdì taglio del nastro al castello mediceo di Ottaviano

Calici di rossi e bianchi da degustare, assaggi di prodotti tipici locali, mostre di arte e tecniche di lavorazione delle uve: dal 14 al 16 settembre il castello mediceo di Ottaviano ospiterà ‘Vesuvinum 2018 vini e sapori del Vesuvio’, la rassegna enogastronomica giunta all’ottava edizione organizzata dall’associazione ‘Strada del Vino Vesuvio’, Parco Nazionale del Vesuvio, Comune di Ottaviano e Luciano Pignataro Wine&Food Blog che ha lo scopo di rilanciare i cibi e le prelibatezze dell’area intorno al vulcano più famoso al mondo.

“Il Parco Nazionale del Vesuvio non racchiude soltanto un inestimabile patrimonio naturalistico ma anche produzioni agricole e vitivinicole di grande valore” dice il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Agostino Casillo “Grazie alla collaborazione con l’associazione Strade del Vino del Vesuvio la nostra sede ospiterà una tre giorni tutta dedicata alle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. Vesuvinum sarà una grande occasione di promozione e valorizzazione per l’intera area vesuviana”.

Il taglio del nastro avverrà venerdì 14 settembre alle 17,30 al castello mediceo, sede del Parco Nazionale del Vesuvio, con contestuale apertura degli stand espositivi alla presenza delle autorità e rappresentanti delle istituzioni. A seguire vi sarà una visita agli stand espositivi allestiti dai soci della Strada del Vino Vesuvio e degustazione dei prodotti tipici (vini, distillati, confetture, conserve, miele, nettare e sciroppati, arte bianca, pasticceria) a cura di circa sessanta aziende del territorio. In esposizione, durante la tre giorni, opere d’arte: la Tela di Penelope a cura di Gaetano Romano, mostra fotografica di reperti storici di Gennaro Barbato ‘Quattromila anni di Storia, dal bronzo antico ai Medicei’, tecniche sulla pigiatura dell’uva, ma anche allestimento della fattoria didattica a cura della associazione Campania Avicoltori, Federazione Italiana delle Associazioni Avicole e della Fattoria Loporto e infine uno Spazio Bio ed Extra-bio con degustazione di olii.

Degustazione degli oli selezione Extrabio: Carrello degli oli extravergine di oliva biologici della Regione Campania a cura della dott.ssa Grazia Stanzione. Si prosegue sabato 15 alle ore 10.00 con la visita delle scolaresche agli stand e preparazione del Piatto del Giorno, da parte degli chef dell’Isis Luigi De Medici, a base di pasta mista con patate e provolone Auricchio stagionato 24/30 mesi. E ancora, preparazione e degustazione di piatti tipici della cucina napoletana, Wine e Cooking show con lo chef Paolo Gramaglia e un momento dedicato alla delegazione Vesuvio Way in Usa a cura del Consorzio Tutela Vini Vesuvio. Alle ore 18:00 si svolgerà una tavola rotonda (moderata da Anna Zollo) dal titolo “Il vino per il turismo, elemento di qualificazione e attrazione del territorio” con introduzione di Biagio Simonetti, assessore al Turismo del Comune di Ottaviano e saluti di Luca Capasso sindaco del Comune di Ottaviano, Agostino Casillo presidente dell’Ente Parco Nazione del Vesuvio, Francesco Ranieri presidente Gal Vesuvio Verde e Stefano Prisco presidente Strada del Vino Vesuvio e dei Prodotti Tipici Vesuviani. Tra i relatori Franco Alfieri per la Regione Campania, Stefano Donati direttore Ente Parco Nazionale del Vesuvio,Giuseppe Marotta Università degli Studi del Sannio e Paolo Russo Deputato della Repubblica. Domenica 16 alle 10.00 è prevista di nuovo l’apertura degli stand espositivi con visita delle scolaresche alla quale seguirà il Piatto del Giorno ‘Mezzanelli alla Genovese’ degli chef dell’Isis De Medici, preparazione e degustazione di piatti tipici della cucina napoletana, assaggi di pasticceria napoletana, Wine e Cooking show con lo chef Luigi Salomone e un momento dedicato alla delegazione Vesuvio Way in Usa a cura del Consorzio Tutela Vini Vesuvio.

A conclusione della giornata, alle 21.00 Music & Wine – Dance Area: I giovani e il ‘bere consapevole’ per avvicinare i ragazzi alla cultura del vino. In partnership, oltre alla Regione Campania vi sono la Città Metropolitana di Napoli, il Comune di Napoli, la Camera di Commercio di Napoli, la Pro loco di Ottaviano e il Consorzio Tutela Vini Vesuvio. L’evento sarà presentato con una conferenza stampa giovedì 6 settembre alle 17.00 alla Camera di Commercio di Napoli. Per contatti: info@stradadelvinovesuvio.com.