Vesuvio, al via la campagna anti incendi boschivi

Una riunione organizzativa, con tutte le istituzioni competenti, si e’ svolta nella sede dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio nel Palazzo Mediceo di Ottaviano (Napoli) in vista della stagione di massimo rischio per gli incendi boschivi. Come gia’ avvenuto lo scorso anno, il Parco ha confermato i due presidi fissi dei Vigili del Fuoco a Terzigno e a Ercolano. L’impianto di videosorveglianza gestito dai Carabinieri Forestali, gia’ attivo nella stagione scorsa, nei prossimi giorni sara’ ulteriormente potenziato con ulteriori telecamere a lettura targa. A questo, si aggiungono due droni di ultima generazione, anch’essi affidati ai Carabinieri Forestali, per aumentare il controllo del territorio. Inoltre, e’ stato approvato lo schema di convenzione per coinvolgere nella prevenzione le Protezioni Civili Comunali con un sistema di premialita’ inversa: meno si incendia, piu’ alto e’ il contributo. ”Abbiamo lavorato tutto l’anno per arrivare quanto piu’ pronti possibile alla vigilia della campagna Anti Incendi Boschivi 2019” scrive su facebook il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Agostino Casillo ”Come Ente Parco abbiamo investito in maniera imponente per aumentare la sicurezza sul nostro territorio ma gli sforzi saranno ripagati solo se ognuno fara’ la sua parte. Per questo ho esortato Vigili del Fuoco, la Regione Campania, la Citta’ Metropolitana, i Carabinieri Forestali, e soprattutto i Comuni (che pero’ non erano tutti presenti) a mettere in pratica tutte le azioni necessarie e le raccomandazioni fatte. La tutela del nostro patrimonio naturalistico deve essere la priorita’ per tutti noi”.