Vesuvio in fiamme: chiesto lo stato di mobilitazione straordinaria, fronte di fuoco lungo 2 km

Le fiamme divorano il Vesuvio e le sue aree protette. Da ore un violento incendio boschivo sta devastando la pineta di Terzigno, minacciando la Riserva Integrale Tirone e i territori di Trecase, Ercolano e Ottaviano. Il fronte del fuoco, che ha già raggiunto i tre chilometri in larghezza e ha bruciato diverse centinaia di ettari, continua ad avanzare alimentato dal caldo torrido e dalle condizioni meteo sfavorevoli.

Di fronte alla gravità della situazione, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha inoltrato al governo la richiesta di attivare lo stato di mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della Protezione Civile. L’obiettivo è disporre di almeno altre sedici colonne mobili dotate di moduli antiincendio boschivo, per rafforzare in tempi rapidi l’azione di contenimento.

Durante il comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico riunitosi questa mattina, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha fatto il punto sulle operazioni di spegnimento, ringraziando le numerose istituzioni impegnate “per il grande lavoro che stanno facendo”. Sul posto operano dieci mezzi aerei – sei della flotta nazionale e quattro regionali – oltre a vigili del fuoco, carabinieri forestali, protezione civile, Sma Campania e polizia metropolitana. L’Esercito è invece impegnato a supportare le polizie locali nel controllo della viabilità e nella vigilanza delle vasche di accumulo d’acqua utilizzate per i rifornimenti dei velivoli antincendio.

La lotta alle fiamme è resa ancora più complessa dalle alte temperature: il Centro Funzionale della Regione ha emanato un avviso per ondate di calore, con un ulteriore peggioramento previsto nelle prossime ore.

E non è solo il Vesuvio a bruciare. La Protezione civile regionale è al lavoro anche su altri due fronti: a Mercato San Severino, in provincia di Salerno, e a Frasso Telesino, nel Beneventano, dove sono in azione elicotteri della flotta regionale. Ieri, in tutta la Campania, si sono contati oltre 50 incendi, a conferma di una stagione estiva che si sta rivelando drammatica per il patrimonio boschivo.