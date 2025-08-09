Vesuvio in fiamme, maxi-intervento di Canadair ed elicotteri per domare il vasto incendio tra Terzigno e Ottaviano

Un vasto incendio sta devastando da ore il versante del Monte Somma, all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio, interessando in particolare i territori comunali di Terzigno e Ottaviano, fino a quota 1.050 metri. Le fiamme, divampate nel pomeriggio di ieri, hanno raggiunto anche la pineta di Terzigno e l’area di Boscotrecase, due dei fronti più critici.

Per fronteggiare l’emergenza, la Regione Campania, attraverso la Protezione Civile, ha messo in campo un dispositivo eccezionale: otto mezzi aerei – tra cui 4 elicotteri dell’antincendio regionale e 4 Canadair della flotta nazionale – e oltre cento operatori a terra. A supporto, anche squadre della Sma Campania, volontari della protezione civile regionale, Vigili del Fuoco, addetti della Città Metropolitana di Napoli e della Comunità montana.

“Abbiamo al momento quattro elicotteri dell’antincendio regionale e quattro Canadair della flotta nazionale, oltre a cento uomini che stanno operando a terra – spiega il presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca –. Le case e le strade sono monitorate, ma nella Riserva Alto Tirone la situazione resta critica. Tra circa un’ora arriveranno altri due Canadair: confidiamo che possano dare una spinta decisiva, anche se le difficoltà restano elevate”.

Secondo la Protezione Civile, per garantire la massima copertura aerea alle operazioni di spegnimento sono entrati in azione complessivamente 6 Canadair della flotta aerea nazionale, provenienti da diverse regioni, insieme ai mezzi della flotta regionale, operativi dalle prime luci dell’alba.

La Prefettura di Napoli, nella serata di ieri, ha attivato il Tavolo di Monitoraggio con due riunioni straordinarie. Durante la notte, le squadre a terra hanno proseguito le operazioni, riprese in pieno ritmo alle 5 di questa mattina con il supporto dei mezzi aerei. L’obiettivo è circoscrivere le fiamme attaccandole da più fronti e mettere in sicurezza le aree minacciate, ma il fronte resta ampio e la situazione in continua evoluzione.

Il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, parla di “notte molto critica”:

“All’inizio il vento spingeva verso il cratere, poi si è portato verso valle, verso le abitazioni. Lì abbiamo avuto paura, ma i mezzi da terra hanno garantito l’incolumità di tutti. Non abbiamo avuto bisogno di sgomberi grazie all’ottimo lavoro dei volontari della Regione Campania e dei Vigili del Fuoco che hanno sorvegliato l’area tutta la notte. La parte totalmente bruciata è quella alle spalle dello stadio comunale, la vegetazione più bella e amata da chi vive questa montagna. Purtroppo è andata in fumo, per un’estensione di circa un ettaro”.

Sull’origine del rogo, Ranieri non esclude il dolo: “Attualmente non si può dire con certezza, ma purtroppo ho vissuto anche gli incendi del 2017 dove vi fu la mano criminale. Quindi devo sospettare che anche adesso qualcuno abbia appiccato nuovamente le fiamme”.