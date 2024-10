Vesuvio Motor Show: auto, moto e convegni con gli ingegneri di Goodyear, Porsche e McLaren

Il rombo dei motori, supercar da favola, lo spettacolo degli stuntman, le evoluzioni dei kart, l’adrenalina dei simulatori e la novità delle moto. E ancora gli ingegneri di Goodyear, Porsche e McLaren in un panel organizzato dall’Università Federico II e dal gruppo Megaride. Conto alla rovescia per la seconda edizione del Vesuvio Motor Show che torna a Napoli, in via Brecce a Sant’Erasmo, sede di una fortunatissima prima edizione che attirò 15.000 visitatori in tre giorni e che per l’occasione diventa isola pedonale. Vega Luxury sarà Main Sponsor dell’evento, società del gruppo Canciello specializzata nei servizi di noleggio auto di lusso e yacht.

L’ingresso è gratuito e si potrà assistere a sfilate di auto da competizione, one-off e classiche, esposizione di supercars e superbikes, parate in strada di auto da sogno e moto uniche, esibizione di drifting e freestyle, presenza di stand della Polizia di Stato. E ancora simulatori di pitstop, food truck, una postazione radio, gadget unici e tanto altro ancora.

I Vesuvio Motor Show è nato dal lavoro di una squadra di giovani professionisti: Antonio Olivieri e Gemma Buiano founders, Marco Zuppetta General Manager del Gold Tower Lifestyle Hotel, Michele Muoio e Ciro Montuoro marketing and communications managers, giovani accomunati dalla passione per i grandi eventi. “Motorhome” d’eccezione il Gold Tower Lifestyle Hotel, struttura alberghiera perla di Napoli est della Famiglia Pugliese che incarna al meglio la filosofia dei lifestyle hotel con la cura del dettaglio, gli ambienti raffinati e sta contribuendo a ridisegnare l’area di un quartiere all’insegna dell’hospitality.

