VesuvioMotor Show, a Gianturco arriva la Honda di Zarco. Domani il taglio del nastro. Convegni con Goodyear, Porsche e McLaren

La seconda edizione del Vesuvio Motor Show si apre ufficialmente domani con il taglio del nastro alle 11,30 da parte del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dell’organizzatore della rassegna Antonio Olivieri.

Esposta nella hall del Gold Tower Lifestyle Hotel, “Motorhome” per l’occasione dell’area espositiva di via Brecce a Sant’Erasmo, la moto di Johann Zarco, pilota del team Honda Lcr del MotoGp. Equipaggiata con motori da 4 cilindri e una cilindrata massima di 1000 centimetri cubici, è in grado di sviluppare potenze di circa 250 cavalli e di raggiungere velocità superiori ai 360 km/h, pesa 157 kg ed ha una livrea da capogiro: un respiro di MotoGp sull’edizione 2024 del Vesuvio Motorshow grazie alla partnership con Tamburrino Moto concessionaria ufficiale Honda e Honda Italia.

Vega Luxury sarà main sponsor dell’evento, brand del Gruppo Marican, affermata realtà nel comparto Luxury Service, specializzata nel noleggio di auto e yacht di lusso.

La giornata di oggi è stata dedicata ai convegni e agli incontri con gli studenti degli Istituti superiori di Napoli. Con Marco Mongelluzzi, pilota collaudatore si è parlato di guida sicura e di come prevenire gli incidenti stradali. Spazio ai marchi d’eccellenza nel panel organizzato dall’Università Federico II e dal gruppo Megaride al quale hanno preso parte marchi storici dell’automotive con Davide Verga (Motorsport tire engineer Goodyear), Darshan Kadaiah (Ingegnere Porsche Cup), Stefano De Pinto (Principal Vehicle Dynamics Engineer at McLaren Automotive) a cura dell’Università Federico II. Protagonista dei panel anche Eleonora Incardona, Influencer di Dazn.

Vesuvio Motor Show Award – Serata di riconoscimenti a personalità del mondo dei Motori. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da Flavio Farroni, professore di Meccanica Applicata presso l’Università degli Studi di Napoli, fondatore e Ceo dello spinoff MegaRide; Stefano Gai, pilota tre volte campione italiano in tre anni consecutivi e con tre auto differenti; Paolo Scudieri terzo al Mondiale Ferrari Challenge. Premiati Giuseppe Guida, pilota e ideatore di BOBcam, dispositivo antiabbandono; il vicequestore Valentino Martinello, premiato dalla dottoressa Maria Pia Rossi, dirigente del compartimento di Polizia Stradale di Campania e Basilicata; Fabio Barone, presidente PassioneRossa, Mario Mongelluzzi, istruttore di Guida Sicura.

Domani via alle sfide in Brecce a Sant’Erasmo

Alle 11.30 il taglio del nastro con il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l’Assessore alle politiche culturali Teresa Armato, l’assessore della Municipalità Maria Caniglia, il testimonial Paolo Scudieri, la Famiglia Pugliese, proprietà del Gold Tower, il responsabile commerciale di Vega Luxury Ettore Pirozzi. Alle 11.30 Gli stunt riding, i car show con predator kart, lo Stunt Show man Salvatore Maraffino con il pilota istruttore Enzo Forgione, le moto con Alvaro Dal Farra, Marco Barzy, I piloti trial Mario Parricelli, Prisco Pezzella, i simulatori. Area Food con “Nennella”, “Puok”, “Ciccio’s Corner” e un punto bar; la musica e le interviste di Radio Punto Zero. Presente la Polizia di Stato con uno stand sulla sicurezza stradale.

Tra I protagonisti spazio ai giovani piloti con Mattia Bucci, abruzzese 17 anni, che concorre nel Campionato Italiano GT Sprint di ACI Sport, categoria GT Cup. Portacolori della Scuderia Best Lap al volante della Ferrari 488 Challenge Evo della compagine romana. In questa stagione è stato terzo a Imola e secondo a Monza. La sera ingresso su invito per i proprietari delle auto che partecipano al Vesuvio Motor Show Exclusive, lo speciale Tour dedicato ai proprietari delle auto su Terrazza Ramé.

ESPOSIZIONE – Sessanta le supercar in esposizione lungo via Brecce a Sant’Erasmo: Le Ferrari Purosangue, Sf 90, Roma Spider, 296 coupé e spider, 812 GTS, 488 pista, 458 Speciale; le Lamborghini Urus, Huracan, Aventador, Murcielago; le Porsche GT3 RS; un nutrito gruppo di Lancia Delta; Alfa Romeo che hanno fatto la storia di Pomigliano, la Formula3 del Team Valentino Racing che ha vinto il campionato Italiano 2022 e 2023, terza nell’Europeo 2023 con al volante Valentino Carofano.

A queste da aggiungere le moto del Concessionario ufficiale Honda Luigi Tamburrino, oltre a delle due ruote speciali del mondo sportivo. Leapmotor, il nuovo elettrizzante brand del gruppo Stellantis, presenterà in anteprima assoluta in Campania e tra le prime volte in Italia, i due modelli T03, la piccola utilitaria del segmento A, e C10, un grintoso SUV del segmento D. A presentare i nuovi modelli sarà Stellantis &You Napoli la storica concessionaria di Corso Meridionale.

Domenica ultima giornata della seconda edizione del Vesuvio Motor Show. Start alle 10 e fino alle 18.30 con stuntman, spettacoli, car show e la scuola di “kart Academy for Winners”. Dalle 18 alle 23 aperitivo in terrazza danzante con speciale format Terrazza Ramé attico: Roof Toop experience.

Il Vesuvio Motor Show è nato dal lavoro di una squadra di giovani professionisti: Antonio Olivieri e Gemma Buiano founders, Marco Zuppetta General Manager del Gold Tower Lifestyle Hotel, Michele Muoio e Ciro Montuoro marketing and communications managers, giovani accomunati dalla passione per i grandi eventi. “Motorhome” d’eccezione il Gold Tower Lifestyle Hotel, struttura alberghiera perla di Napoli est della Famiglia Pugliese che incarna al meglio la filosofia dei lifestyle hotel con la cura del dettaglio, gli ambienti raffinati e sta contribuendo a ridisegnare l’area di un quartiere all’insegna dell’hospitality.

GUEST – Special Guest della manifestazione Fabio Tocco che ha creato nel 2014 il brand Che Fatica La Vita Da Bomber, community che conta oltre 3mln di follower sui social network.

TOUR EXPERIENCE – Vesuvio Motor Show Tour Experience attraverserà i luoghi simbolo dell’area vesuviana e la parata al Gold Tower Lifestyle hotel sabato alle 16. Solidarietà negli incontri con L’Associazione il Grillo Parlante e l’Uomo ed il Legno di Scampia coinvolgendo i bambini per i corsi di guida sicura il venerdì e la domenica all’esterno delle Vele di Scampia.

VIABILITA’ – In occasione della Neapolis Marathon, domenica 13 ottobre, il traffico veicolare è interdetto dalle 8 alle 14 lungo via Marina, via Amerigo Vespucci, via Alessandro volta, rotonda Sant’Erasmo in entrambe le direzioni. Parimenti interdetto tra Piazza Bovio e via Seggio del Popolo in entrambe le direzioni sempre dalle 8 alle 14. Scegliere direzioni alternative.