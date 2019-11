Vesuvius Campania Felix: imprese in rete, al Mav di Ercolano si presenta il progetto

“Vesuvius Campania Felix: dal patrimonio all’integrazione culturale in rete”: è il titolo del meeting che si svolgerà domani, 29 novembre, alle ore 10, al Mav di Ercolano ed avrà come protagoniste le imprese del territorio che intendono entrare a far parte del comparto turistico.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’assessorato alle Politiche di Promozione della Città di Ercolano, dopo i saluti da parte del sindaco di Ercolano Ciro Bonajuto e del consigliere della Città Metropolitana di Napoli Michele Maddaloni, prevede numerosi interventi istituzionali: del deputato Raffaele Topo, dei membri del Consiglio Regionale della Campania Antonella Ciaramella e Loredana Raia, e dell’assessore alle Politiche di Promozione della Città di Ercolano Carmela Saulino.

A seguire, una sessione di approfondimento sulle modalità operative della Piattaforma “Vesuvius Campania Felix” a cura di Salvatore Graziano coadiuvato da Giancarlo Senese, esperto in programmi di sviluppo alle imprese, in cui verranno fornite numerose demo sulle modalità di acquisto in tempo reale di experience, pacchetti turistici ed interscambi turistico-culturali grazie ai quali le imprese possono entrare a far parte di un’offerta turistica integrata, basata sulla logica della cultura fruibile in tempo reale; interverrà inoltre Riccardo Guarino, presidente di “Rinascimento Partenopeo”. L’evento ospiterà i ragazzi dell’Istituto A. Tilgher di Ercolano; a moderare l’incontro l’attrice Stefania De Francesco.

Salvatore Graziano, presidente dell’Associazione “Città Nostra” che ha ideato e promosso la piattaforma incontrerà tutte le imprese territoriali al fine di poter illustrare in dettaglio le funzionalità di una piattaforma che può realmente portare loro visibilità ed incremento di fatturato.