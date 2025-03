Via agli ordini della nuova Renault 4 E-Tech

ROMA (ITALPRESS) – Dal 12 marzo – dal 4 marzo per i clienti R4 R Pass – sarà possibile ordinare Renault 4 E-Tech Electric in tre versioni e due motorizzazioni, per soddisfare le diverse esigenze di utilizzo dei clienti. Renault 4 E-Tech Electric si ispira al DNA del modello originale reinventandosi come un’auto compatta versatile dei nostri tempi. 100% elettrica e connessa, è più che mai una voiture à vivre, ma anche un crossover per tutti i giorni.

Conquista tutti con il suo design retro-futuristico avventuroso e si adatta a molteplici esigenze per modularità grazie alla lunghezza di carico di 2,20 metri e bagagliaio da 420 litri. Il portellone posteriore scende fino al paraurti, offrendo una soglia di carico record alta soli 61 cm, ovvero 10 cm più bassa rispetto alla media dei competitor! Renault 4 E-Tech Electric offre anche l’equipaggiamento Extended Grip e vanta una capacità di traino di 750 kg, quanto basta per guidare comodamente su tutti i tipi di strade ed intraprendere qualunque viaggio.

Al passo con i tempi, Renault 4 E-Tech Electric è anche sinonimo di tecnologia, al servizio della sicurezza, con molteplici ADAS, ma anche dell’esperienza di guida e della vita a bordo, con il sistema OpenR Link con Google integrato. Quest’ultimo è arricchito da oltre 50 App, servizi connessi e Reno, l’avatar ufficiale di Renault, corredato da ChatGPT. Tante prestazioni che la renderanno l’auto elettrica compatta della nuova generazione.

I clienti che hanno acquistato R4 R Pass potranno ordinare per primi Renault 4 E-tech Electric. Contattati dal concessionario Renault che hanno indicato al momento dell’acquisto di R4 R Pass potranno contare, a partire dal 4 marzo, su un periodo di prelazione di 8 giorni (fino all’11 marzo incluso) per configurare e ordinare il veicolo. Saranno, così, anche tra i primi a riceverlo. Gli altri clienti potranno procedere all’ordine dal 12 marzo. La prima motorizzazione denominata Urban Range rende disponibile la gamma Renault 4 E-Tech Electric a partire da 29.900 euro.

Presenta un motore elettrico a rotore avvolto da 90 kW (120 cv / 225 Nm) e batteria agli ioni di litio da 40 kWh con chimica NMC per un’autonomia fino a 308 km. La versatilità di Renault 4 E-Tech Electric si manifesta in una seconda motorizzazione denominata Comfort Range che prevede un motore elettrico a rotore avvolto da 110 kW (150 cv / 245 Nm) e batteria agli ioni di litio da 52 kWh con chimica NMC. Vanta un’autonomia in ciclo WLTP fino a 408 km per un prezzo a partire da 32.900 euro.

In entrambi i casi, Renault 4 E-Tech Electric è dotata di caricabatterie bidirezionale AC 11 kW, che le permette di beneficiare della funzione Power to Object (V2L, vehicle-to-load) che consente di collegare alla batteria dell’auto dispositivi da 220 V. Quanto basta per rendere Renault 4 E-Tech Electric protagonista dell’ecosistema energetico. Il tempo di ricarica in modalità AC 11 kW per passare dal 15 all’80% è di 3 ore e 13 minuti con la batteria da 52 kWh e 2 ore e 37 minuti con la batteria da 40 kWh.+

Per la ricarica rapida, la versione Comfort Range è dotata di caricabatterie DC 100 kW, mentre la versione Urban Range prevede un caricabatterie DC 80 kW. In entrambi i casi, il tempo per passare dal 15 all’80% di ricarica è di soli 30 minuti. Renault 4 E-Tech Electric sarà disponibile nel corso dell’anno nelle versioni Plein Sud, dotata di tetto apribile elettrico in tela. Le grandi dimensioni del tetto (92 x 80 cm) consentono ai passeggeri dei sedili posteriori di usufruire dei vantaggi dell’apertura senza sacrificare l’altezza al padiglione.

Proprio come Renault 5 E-Tech Electric e gli altri modelli della gamma Renault, i clienti di Renault 4 E-Tech Electric possono contare su un servizio di manutenzione connessa per il veicolo. Non c’è più bisogno di preoccuparsi del tagliando successivo o chiedersi se è giunta l’ora di sostituire le pastiglie dei freni. Manutenzione del veicolo: i clienti hanno la possibilità di organizzare le operazioni di manutenzione con il calendario della manutenzione programmata e lo storico degli interventi.

È facile prendere appuntamento con l’App My Renault nel momento più opportuno. Notifiche personalizzate: quando si verificano eventi che richiedono un’attenzione particolare, i clienti vengono avvisati tramite e-mail, SMS e l’App My Renault. Potranno, così, contattare l’assistenza o consultare le guide per l’utente. È anche possibile controllare lo stato di salute del veicolo in tempo reale sull’App My Renault. Previsione dell’usura dei componenti: Renault ha messo a punto meccanismi di previsione dell’usura dei componenti che consentono di informare il cliente sullo stato dei freni o della batteria, proponendone l’eventuale sostituzione.

– Foto ufficio stampa Renault Group Italia –

(ITALPRESS).