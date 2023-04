Via ai nuovi master di Sole 24 Ore Formazione, l’academy nata dall’intesa col gruppo Multiversity

Al via i nuovi master di Sole 24 Ore Formazione, l’academy nata dalla partnership tra il Gruppo Multiversity – leader in Italia nel mercato dell’Education Tecnology con le università digitali Pegaso, Mercatorum, San Raffaele Roma e la coding factory Aulab – e Il Sole 24 ORE, gruppo multimediale leader nell’informazione economica, finanziaria e normativa, con l’obiettivo di diventare uno dei soggetti più autorevoli nel panorama della formazione executive, proponendo un nuovo standard di eccellenza nel settore.

L’offerta formativa di Sole 24 Ore Formazione è rivolta non solo a neolaureati, manager e professionisti che desiderano puntare sulla formazione continua, ma anche alle imprese che vogliono rafforzare l’upskilling e il reskilling dei propri dipendenti, facendo leva, da un lato, sulle competenze e professionalità del Gruppo 24 ORE e, dall’altro, sulla forza accademica, tecnologica e digitale del Gruppo Multiversity.

I nuovi prodotti in partenza sono 3 master part time in Fintech e Innovazione Tecnologica, Management della Sostenibilità Ambientale e Politiche di ESG, Healthcare e Management Sanitario.

I corsi sono erogati in modalità blended, al fine di coniugare l’esperienza digitale con l’apprendimento fisico e affiancare a una solida preparazione teorica case studies e stage formativi, in collaborazione con le più importanti aziende italiane. Un’esperienza didattica completa e di altissima qualità, dunque, arricchita dalla presenza di un corpo docenti costituito da professori universitari e personalità di spicco a livello nazionale.

Il Master Part-Time in Management della Sostenibilità Ambientale e Politiche di ESG offre un programma formativo volto a formare professionisti in grado di integrare i temi della sostenibilità ambientale nelle strategie aziendali.

Il Master Part-Time in Fintech e Innovazione Tecnologica punta invece a sviluppare conoscenze e competenze nell’ambito fintech attraverso un approccio professionalizzante.

Infine, il Master Part-Time in Healthcare e Management Sanitario nasce per formare nuove professionalità in grado di affrontare le sfide della sanità, un settore in continua evoluzione.

I nuovi corsi si affiancano al catalogo dell’area Norme e Tributi inaugurato a febbraio 2023 in ambito fiscale con due iniziative (Master Telefisco e Master Contabilità e Fisco) che hanno già superato la cifra record di 1.200 iscritti: percorsi di aggiornamento e approfondimento indirizzati a professionisti, collaboratori di studio e uomini d’azienda, caratterizzati da un appuntamento settimanale con gli Esperti del Sole 24 Ore.

Sempre nel settore fiscale, prenderanno il via tre Laboratori professionali in materia di Iva e Dogane dal 21 aprile), Privacy & GDPR (dal 27 aprile) e Transizione 4.0 (dal 28 aprile). Novità, nell’area Norme e Tributi, anche sul fronte della Pubblica Amministrazione, con il debutto fra aprile e giugno di un catalogo formativo dedicato alla PA, agli Operatori Economici e agli Enti Locali.

Elemento distintivo comune dell’offerta di Sole 24 Ore Formazione, nell’area Norme e Tributi, è il coinvolgimento degli esperti e dei giornalisti del Sole 24 ORE e delle testate specializzate con format di prodotto originali, che prevedono una marcata integrazione con il patrimonio informativo e documentale del Gruppo nel segno della praticità e della massima operatività.