Via al bando per l’hub ferroviario di Pompei. Esulta Fedele (Atex): By pass che salverà la Penisola sorrentina

E’ stato pubblicato da Rfi il bando internazionale per la realizzazione dell’hub ferroviario di Pompei. Un progetto di 30 milioni di euro che prevede una nuova stazione a Pompei Scavi, dove i binari della Circumvesuviana e delle Ferrovie di Stato si uniranno.

“In questo modo – scrive in una nota Sergio Fedele, portavoce e presidente di Atex Campania – il percorso ferroviario dei Comuni della Penisola Sorrentina per Napoli, avrà finalmente la possibilità di bypassare l’attuale vero enorme ostacolo e cioè il passaggio obbligato per decine di Comuni dalla densità abitativa più alta d’Europa. È questo il principale ostacolo che oggi determina i maggiori, pesantissimi disservizi, per residenti e turisti che vogliono/devono raggiungere Sorrento partendo da Napoli.

Il bando scade il 20 dicembre e la stazione “dovrebbe” essere operativa dalla prossima primavera. “Questo percorso – continua la nota -, oltre a creare finalmente il collegamento diretto Napoli-Pompei-Penisola Sorrentina, consentirà ai treni FrecciaArgento e Frecciarossa di partire da Roma e dall’aeroporto di Fiumicino per arrivare praticamente in alta velocità in Penisola Sorrentina. Un sogno rispetto all’attuale odissea. Siamo particolarmente soddisfatti perché tra le proposte che le associazioni della filiera turistica hanno formulato al Tavolo di Accessibilità della Penisola Sorrentina, c’è proprio quella di fare in modo che si proceda senza indugi nella realizzazione di questo progetto che abbiamo definito “by pass della salvezza”per la Penisola Sorrentina”.

“Alla luce di questa importante notizia – conclude Fedele -, abbiamo trasmesso una comunicazione al Prefetto e ai Sindaci dei Comuni della Penisola Sorrentina nella quale sollecitiamo la riunione del Tavolo Permanente sulla Accessibilità in Penisola (prevista a Settembre ma non ancora convocata) nella quale si possa discutere , oltre all’elenco di proposte già trasmesse, sulla possibilità di organizzare un confronto con le Ferrovie dello Stato per avere dettagli sul progetto Hub Pompei, sui tempi di realizzazione, sull’esatto collegamento della nuova linea a quella Eav dei Comuni della Penisola Sorrentina ,su come un residente della Penisola possa raggiungere più facilmente Napoli, su come un turista proveniente da Roma potrà raggiungere la Penisola Sorrentina, su come un turista proveniente da Capodichino possa raggiungere la Penisola Sorrentina”.

Alla nota di Sergio Fedele (Atex Campania) aderiscono anche Confcommercio Sorrento, Charter Campania, Stabilimenti balneari Campania, Guide Turistiche Sorrento, Chiavi d’Oro, Club dei 500, Campania Felix, Penisulart, Associazione Ahs”.