Via al Piano del Mare, Mattioli (Confitarma): Una tappa decisiva verso la regia unica

Il Piano del mare e’ un importante tassello lungo il percorso, da sempre invocato da Confitarma, di dare al nostro Paese una regia unica del mare. Questo il commento del presidente Mario Mattioli, in seguito alla sua approvazione odierna al Cipom. “Il gruppo degli esperti – ha aggiunto Mattioli – tra cui e’ presente anche il direttore generale di Confitarma Luca Sisto, insieme alla struttura di missione del ministro Musumeci, sono riusciti nella difficile impresa di unire in un unico documento le linee guida di sviluppo strategico di tutte le filiere che compongono l’Economia del Mare italiana”. “Ringraziamo il presidente del consiglio Meloni, il ministro per le politiche del mare Musumeci e il governo raccolto intorno al Cipom – ha concluso Mattioli – per l’impegno fin qui portato avanti, auspicando fortemente che possiamo continuare a lavorare, tutti insieme, per sostenere la marittimita’ nazionale”.

Il Piano nazionale del mare dovrà ora essere trasmesso al governo e al parlamento. “Ma il primo importante passo è stato fatto” afferma il ministro Musumeci. “L’Italia secondo gli obiettivi del governo intende guardare al mare oltre l’orizzonte con occhi nuovi, sempre più attenti alla sua salvaguardia e valorizzazione. Desidero ringraziare i colleghi di governo del Cipom, il Comitato degli esperti coordinato da Luca Salamone, e tutti i soggetti associativi e singoli, pubblici e privati che hanno fornito il loro essenziale contributo di idee e proposte”.