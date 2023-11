Via alla Bmta senza lo stand della Palestina. Il rammarico di Picarelli: Qui sempre a fianco di Israele

Si è aperta con un forte riferimento agli avvenimenti della più stringente attualità la XXV Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum: il rammarico per l’assenza dello stand della Palestina, uno dei Paesi esteri attesi, a causa della chiusura dei cieli della Giordania ai voli internazionali. “La BMTA – ha dichiarato il Direttore e Ideatore della Borsa Ugo Picarelli dopo il taglio del nastro – negli anni passati ha sempre ospitato fianco a fianco Israele e Palestina, per lo spirito di collaborazione e dialogo tra i Paesi che è una delle grandi peculiarità di questo evento”.

A dare il benvenuto agli ospiti il Sindaco di Capaccio Paestum e Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, orgoglioso, tra le altre cose, della location, il Next, l’ex Tabacchificio Cafasso, un esempio di archeologia industriale, recuperato da un’asta fallimentare e ristrutturato per diventare sede definitiva della Borsa. Un benvenuto agli ospiti è arrivato anche da Tiziana D’Angelo, Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia, in occasione della riapertura del Museo Archeologico che torna ad ospitare anche la Mostra ArcheoVirtual, quest’anno dedicata all’Intelligenza Artificiale. Il Presidente di Unioncamere Andrea Prete ha messo in evidenza quanto il grande patrimonio culturale presente sul territorio spinga a potenziare sempre più viabilità e collegamenti; mentre ha avuto toni di entusiasmo nei confronti della Borsa, per la solidità e la capacità di coinvolgere attori da tutto il mondo, il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, che ha sottolineato come, oltre alla conoscenza, alla consapevolezza, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio, sia importante la partecipazione, ossia la fruizione dei siti da parte dei cittadini.

Hanno partecipato alla cerimonia Raffaella Bonaudo, Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino e Giuseppe Coccorullo, Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Dopo uno splendido excursus del Presidente Onorario della BMTA, già Vice Direttore Generale Unesco per la Cultura Mounir Bouchenaki, cittadino onorario di Capaccio Paestum, che ha ricordato come la Borsa sia andata subito oltre i confini del Mediterraneo, ospitando la Cambogia, il Messico, Bahrein, senza mai mettere in discussione l’importanza del sito ospite, quello di Paestum, con il suo livello greco, in un’Italia che conta 58 siti Unesco, più di ogni altro Paese al mondo; e ancora, tornando all’impegno civile, Bouchenaki ha ricordato i Premi intestati al martire di Palmira Khaled Al Asaad e al compianto archeologo subacqueo Sebastiano Tusa. “Dopo 25 anni – ha detto Bouchenaki – non esiste al mondo un altro evento così importante per l’incontro tra esperti di archeologia e di economia, che non perde mai la sua attenzione verso il dialogo e l’impegno verso la promozione dei beni culturali, come la Borsa Mediterranea del Turismo Archologico di Paestum”.

“Il turismo culturale – ha concluso l’Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione Campania Felice Casucci – è il vero motore dell’attrazione turistica in Campania. Oggi la nostra attenzione va anche ai siti minori e soprattutto allo splendido territorio dei Campi Flegrei”.

Sempre in mattinata, prima della conferenza di apertura, al desk del Servizio Filatelico di Poste Italiane l’annullo del timbro dedicato al 25° anniversario della Bmta.

I numeri

Tra Istituzioni, Enti, Paesi Esteri, Regioni, Organizzazioni di Categoria, Associazioni Professionali e Culturali, Aziende e Consorzi Turistici, sono 150 gli espositori presenti alla XXV BMTA.

Ben 22 i Paesi esteri che calano gli assi del proprio patrimonio: dalla Corea del Sud con il Sito dei Dolmen della città di Gochang al Vaticano, per la prima volta alla Borsa, con la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra dalla Grecia con i siti di Corfù Antica, Nicopoli, Lemno Fumosa, Rodi, alla Spagna con lo spettacolare Girona, il museo archeologico della Catalogna all’interno di un monastero romanico, e Ullastret, la più grande città iberica della Catalogna, dal Perù con le imponenti rovine di Machu Picchu a Cipro con l’incanto della varietà dei suoi itinerari. E, ancora, la Serbia che sfoggia la meravigliosa tenuta imperiale di Costantino a Mediana, la Slovenia con le sue situle di bronzo della prima età del ferro, l’Iran con la lunga collezione di reperti archeologici ritrovati grazie agli scavi dell’ultimo biennio: è un assaggio unico quello offerto ai visitatori della Borsa che possono scorrere e scoprire tra gli stand i tesori noti e quelli meno noti anche di Albania, Algeria, Colombia, Cuba, Ecuador, Estonia, Guatemala, Malta, Repubblica Slovacca, Siria, Sudafrica, Tunisia, Uzbekistan.

I territori

Naturalmente tanto spazio anche alle bellezze di casa nostra con i 16 territori regionali – Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia con Fondazione Aquileia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Siciliana, Toscana, Umbria con Secret Perugia, Valle d’Aosta, Roma Capitale, Provincia di Trento, Visit Brescia – che a Paestum mettono in mostra tutto lo splendore di un’Italia meno esplorata dai grandi flussi e tutta da scoprire, come sono da scoprire i Borghi Accoglienti del Touring Club che alla BMTA hanno portato la nuova edizione fresca di stampa delle Bandiere Arancioni.

Oltre alla rinnovata presenza del Ministero della Cultura con 500 mq di spazio espositivo, ritorna dopo 15 anni il Ministero degli Esteri con l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Sezione di archeologia virtuale

Tra le numerose prestigiose iniziative nell’ambito del programma, che prevede 150 tra conferenze e incontri, 20 laboratori e 600 relatori, ArcheoVirtual, la sezione di archeologia virtuale organizzata dalla BMTA in collaborazione con l’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR. L’edizione 2023 dal tema “nuove intelligenze” è dedicata alle opportunità innovative per il patrimonio culturale, rese possibili dallo scenario tecnologico in continua evoluzione. La Mostra, ospitata al Museo Archeologico Nazionale e visitabile fino a domenica, illustra le produzioni più significative nel panorama internazionale delle tecnologie digitali al servizio del patrimonio, applicazioni e progetti di archeologia virtuale. Intelligenza Artificiale, certamente, nelle sue molteplici applicazioni allo studio del passato, ma anche forme inedite e contesti inusuali dell’indagine archeologica. I visitatori della Mostra potranno così visitare una base britannica in piena Antartide com’era al tempo della sua attività, narrata dalle voci originali dei protagonisti; o ascoltare l’imperatore Federico II di Svevia descrivere il suo tempo, o ancora immergersi in paesaggi fantastici creati da applicazioni di Intelligenza Artificiale generativa utilizzabili per la valorizzazione del Patrimonio immateriale.

Ingresso gratuito

L’ingresso alla Bmta è gratuito, con la registrazione online consigliata. I visitatori accreditati, grazie alla preziosa collaborazione del Parco Archeologico di Paestum e Velia, usufruiscono dell’ingresso gratuito alle aree archeologiche, anche con visite guidate il 3 e il 4 novembre.

Frecciarossa Treno Ufficiale della BMTA: per chi partecipa all’evento e raggiunge Napoli o Salerno con Le Frecce, sconto del 30% sul prezzo Base del biglietto del treno.

“Il ministro Santanchè: Evento di fondamentale importanza

La Borsa mediterranea del turismo archeologico rappresenta un evento di fondamentale importanza nel panorama turistico internazionale, offrendo un’opportunità unica per promuovere e valorizzare il patrimonio archeologico di ogni Nazione e favorire lo sviluppo di un turismo culturale di qualità, che si configura come vero e proprio viaggio nel tempo in cui riscoprire usi, costumi, storie e tradizioni italiane”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè sulla Borsa mediterranea del turismo che si terrà a Paestum da oggi al 5 novembre. “L’archeologia è un tesoro prezioso che racconta la storia delle nostre radici, delle civiltà che ci hanno preceduto e delle loro imprese straordinarie. Attraverso la Borsa mediterranea del turismo archeologico, possiamo mettere in luce il valore inestimabile di questi siti archeologici e stimolare l’interesse di turisti provenienti da tutto il mondo, affascinati da una proposta archeologica – quella italiana – capace di calamitare quasi 27 milioni di visitatori, di cui più di 8 nel Meridione, rappresentando l’8% del dato nazionale – ricorda Santanchè -. Un comparto che impatta in maniera rilevante su economia locale e territori, anche grazie al fondamentale apporto di visite guidate, attività didattiche, scavi e restauri, che garantiscono la conservazione e la valorizzazione di questi siti, nonché un’esperienza coinvolgente e istruttiva per i visitatori. Tutto ciò, inoltre, ci riconferma quanto sia essenziale l’operato delle guide turistiche, che rappresentano il biglietto da visita del nostro immenso patrimonio culturale; è anche in virtù di questo che il ministero ha voluto fortemente tutelare e valorizzare le guide turistiche attraverso l’apposita riforma, obiettivo PNRR. Investire nella formazione e nella professionalità di questa categoria di operatori, infatti, significa assicurare una vacanza memorabile e arricchente per i turisti, contribuendo così al successo e alla sostenibilità del turismo archeologico”.