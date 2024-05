Via alla prevendita della Mazda CX-80

ROMA (ITALPRESS) – Mazda dà il via alla prevendita della CX-80, il SUV più elegante e spazioso con tre file di sedili, annunciandone i prezzi e gli allestimenti. La nuova Mazda CX-80 combina al meglio le prestazioni di guida con l’impegno verso la mobilità sostenibile grazie alle due motorizzazioni di cui è dotata: un’unità ibrida Plug-in a benzina e-Skyactiv G da 2,5 litri e quattro cilindri da 327 CV, e un’unità ibrida diesel da sei cilindri in linea e-Skyactiv D da 3,3 litri e 249 CV che incorpora la tecnologia M Hybrid Boost, il sistema mild hybrid da 48 V Mazda, entrambe associate alla trasmissione automatica a 8 rapporti e alla trazione integrale i-Activ AWD. La CX-80, nei due propulsori, è disponibile in cinque allestimenti: Exclusive Line, Homura, Homura Plus, Takumi e Takumi Plus. L’allestimento di serie Exclusive Line della nuova Mazda CX-80 offre già un equipaggiamento di alto livello, grazie alla dotazione completa di tecnologie di sicurezza avanzate, al climatizzatore a 3 zone e all’ampio display touch da 12,3″ e al sistema di infotainment compatibile con Android Auto e Apple Carplay in modalità wireless e al controllo vocale con Amazon Alexa.

Tale allestimento può essere personalizzato con alcuni pacchetti opzionali: il Convenience & Sound Pack, che contiene dotazioni di funzionalità e versatilità quali i vetri scuri, il portellone elettrico con apertura Hands Free e l’impianto audio BOSE con 12 altoparlanti; il Driver Assistance Pack, che prevede elementi di sicurezza come il Cruise Control e i fari a matrice di LED; il Comfort Pack, che include il rivestimento dei sedili in pelle con regolazione elettrica per quelli anteriori con memorizzazione della posizione di guida; e, infine, il Tetto Panoramico. La successiva versione Homura si contraddistingue per un diverso disegno del paraurti anteriore e per gli accenti di colore Nero lucido per i cerchi in lega, la griglia anteriore e i retrovisori esterni. Internamente troviamo di serie il cielo dell’abitacolo di colore nero, un diverso rivestimento della plancia con elementi di colore brunito e il Comfort Pack di serie che, però, si caratterizza per l’utilizzo della pelle Nappa nera, e per la regolazione elettrica e memorizzazione del posto di guida mediante il Face Recognition, comprensiva della regolazione elettrica del volante; lato sicurezza, invece, troviamo di serie il Driver Assistance Pack. Nella versione Takumi, a differenza della versione Homura, gli accenti esterni seguono il colore della carrozzeria e, internamente, si contraddistingue per la pelle Nappa bianca e un diverso rivestimento della plancia, caratterizzato da singolari cuciture già note sulla CX-60.

Gli optional previsti per le versioni Homura e Takumi sono il Convenience Pack e il tetto panoramico, entrambi invece di serie sulle rispettive versioni top di gamma Homura Plus e Takumi Plus.

Sebbene nasca nella configurazione 7 posti, la CX-80 può essere dotata anche della configurazione 6 posti con corridoio centrale tra le poltrone della seconda fila sulle versioni Homura e Homura Plus oppure, nella sola versione Takumi Plus, in configurazione 6 posti con consolle centrale; in quest’ultimo caso, le poltrone della seconda fila non sono solo riscaldabili elettricamente ma anche dotate di sistema di ventilazione. Il prezzo di listino della CX-80 parte da 61.235 euro per la versione Exclusive Line con motore 2.5 e-Skyactiv G Plug-in da 327 CV fino ad arrivare a 72.485 euro per la versione Takumi Plus con motorizzazione 3.3 e-Skyactiv D da 249 CV.

Per celebrare il lancio della sua ultima ammiraglia, Mazda Italia offre a tutti i clienti che acquisteranno la Mazda CX-80 da oggi e fino al 30 settembre 2024 il Welcome Pack, che comprende un vantaggio cliente fino a 5.000 euro in caso di permuta / rottamazione. Kit accessori composto da battitacco illuminato, set pedaliera sportiva in alluminio, guscio coprichiave rivestito in pelle, protezione vano bagagli, protezione soglia di carico, possibilità di finanziamento Mazda Advantage con tasso agevolato del 5,99% e rata di 488 euro. Per il cliente noleggio, è stata studiata un’apposita iniziativa mediante il prodotto captive Mazda Rent che prevede il pagamento di un canone mensile da 599 euro + IVA. Le prime unità della Mazda CX-80 saranno disponibili in tutte le concessionarie Mazda a partire dall’autunno 2024.

Sono già tanti gli appassionati del Marchio interessati alla CX-80 che si sono iscritti al form “Tienimi informato” su https://www.mazda.it/modelli/mazda-cx-80/#kmi, grazie al quale si ha anche la possibilità di entrare a far parte del gruppo chiuso Facebook “CX-80 Club” e avere un dialogo diretto con Mazda Italia, per ricevere informazioni in anteprima e accedere a una serie di vantaggi esclusivi.

