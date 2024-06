Via alla produzione della Volvo EX90 a trazione elettrica

MILANO (ITALPRESS) – Lo stabilimento Volvo di Charleston, nella Carolina del Sud, ha dato il via alla produzione del nuovo SUV elettrico EX90, con consegne ai clienti previste a partire dalla seconda metà di quest’anno. L’EX90 non solo amplia il portafoglio di modelli svedesi completamente elettrici, ma segna anche un cambio di paradigma per la Casa automobilistica, trattandosi della prima Volvo dotata di tecnologia core computing, che apre le porte a una nuova era in fatto di sicurezza per le auto prodotte da Volvo Cars. La prima EX90 per i clienti in uscita dalla linea di produzione di Charleston è uno splendido esemplare con carrozzeria in tinta Denim Blue, che sarà consegnato a un acquirente negli Stati Uniti più avanti nell’anno. “La Volvo EX90 completamente elettrica rappresenta l’inizio di una nuova era per Volvo Cars in termini di sicurezza, sostenibilità e tecnologia orientata alle persone”, ha dichiarato Jim Rowan, CEO di Volvo Cars. “La EX90 viene prodotta con grande orgoglio negli Stati Uniti e testimonia il nostro impegno a lungo termine verso i nostri dipendenti della Carolina del Sud e verso il mercato statunitense in generale”.

Il primo stabilimento produttivo di Volvo negli Stati Uniti è stato inaugurato nell’estate del 2018 alle porte di Charleston, una delle città più antiche e ricche di storia del Paese. Oggi lo stabilimento di Charleston produce la EX90 e la berlina S60 e dispone di una capacità produttiva fino a 150.000 vetture all’anno. Negli ultimi anni sono stati effettuati ingenti investimenti in questo impianto. Il reparto carrozzeria e il reparto verniciatura sono stati rinnovati e ampliati in maniera significativa, e lo stabilimento vanta ora anche una modernissima linea di produzione di pacchi batteria. Grazie a tali investimenti, lo stabilimento Volvo negli Stati Uniti è pronto ad affrontare questa nuova era della sua pur recente storia e riflette l’impegno a lungo termine assunto dalla Casa automobilistica nei confronti della Carolina del Sud e degli Stati Uniti, dove Volvo Cars opera da quasi 70 anni attraverso una vasta rete di 281 concessionarie distribuite in 47 Stati.

L’EX90 si basa sulla tecnologia EV di nuova generazione, sviluppata specificamente per sistemi a trazione completamente elettrica, con autonomia fino a 600 km. L’EX90 è stata progettata per essere la Volvo più sicura mai realizzata, grazie a sistemi di sicurezza passiva e attiva di nuova generazione e a software gestiti attraverso un’ampia gamma di sensori. Ispirata ai principi del design scandinavo si distingue per le proporzioni moderne che ne massimizzano la sicurezza, l’efficienza e l’estetica. La sua configurazione a sette posti la rende perfetta per tutta la famiglia, garantendo grande spaziosità, versatilità e confort. L’EX90 è dotata di un potente sistema di base, rimane sempre connessa e migliora nel tempo grazie ad appositi aggiornamenti del software. Tali aggiornamenti sono eseguiti dagli ingegneri informatici di Volvo Cars, abilitati dall’intelligenza artificiale e supportati da una raccolta di dati in tempo reale.

