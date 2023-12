Via della Seta, il filo si è aggrovigliato senza spezzarsi

Grande differenza tra l’inizio e la fine della commedia che ha visto sul palco, tra gli altri, la Cina prima attrice e l’Italia comprimaria. La Via della Seta, questo il titolo dell’opera, è stato un lavoro teatrale in un solo atto. La tournée in Europa iniziò partendo da Pechino nel marzo 2019 e la prima tappa fu Roma.

Suscitò così l’attenzione del mondo intero anche per gli intenti dichiarati dal Presidente XI, sapientemente veicolati con largo uso di ogni tipo di mezzo di informazione. In particolare in Italia, dove il numero 1 di Pechino aveva fatto pervenire per tempo una lettera con la sua firma al Corriere della Sera. Era accompagnata dalla richiesta che fosse pubblicata e quella stessa fu esaudita. Tale operazione preparò il terreno alla missione gialla in Europa. Essa ebbe nizio con l’arrivo a Roma di due aerei con a bordo, oltre allo stesso XI accompagnato da alti personaggi del governo di Pechino, anche da numerosi esponenti di vari comparti del mondo della produzione. In effetti l’unica adesione tra i paesi del G7 al programma cinese Belt and Road Initiative, fu quella dell’Italia, sottoscritta da Giuseppe Conte, allora Premier.

Avvenne in occasione della cena di gala, nel breve colloquio che intercorse tra il Presidente della Repubblica Mattarella e il suo omologo cinese XI, che il Padrone di Casa interloquì con il sorriso sulle labbra con l’ Ospite venuto da Pechino. Il Primo Cittadino d’ Italia disse e incontrò il consenso dell’altro Capo di Stato, che sarebbe stato d’obbligo che quella via di collegamento, anche se in principio sotto forma di rotta ideale, sarebbe dovuta essere concepita come una grande arteria a doppio senso. Volendo intendere che quel corridoio, sin dall’ inizio, sarebbe dovuto essere percorso in entrambi i sensi. Volendo intendere, allora in teoria, che una grande quantità di export italiano, soprattutto quello di beni di qualità, avrebbe potuto trovare in quel paese sconfinato un mercato di sbocco di straordinaria capacità ricettiva. Non è andata così, in quanto Francia e Germania, pur non avendo dato la loro adesione al piano nel corso della oramai più che nota trasferta gialla accennata sopra, né nei quattro anni circa trascorsi da allora fino a oggi, hanno venduto di più, singolarmente, nel mercato che sta dentro la Muraglia.

A oggi sono passati già alcuni giorni da quando è stata formalizzata quella separazione e non divorzio perché la Cina per il Paese conserva, accresciuta se possibile, la sua attrattiva come mercato di sbocco. Bisogna aggiungere che al sistema socioeconomico del Bel Paese fa gola importare sempre più determinati beni prodotti a Oriente che, realizzati nei confini dello Stivale e delle isole che gli fanno sponda, costerebbero di più. Durante i quattro anni che sono passati dalla posa della prima pietra di quella via, molte cose oltre il Covid e le guerre si sono presentate all’ umanità. Non si rischia di sbagliare se si ammette che il sempre più temuto cambiamento del clima stá via via consolidando la sua presenza, per di più accentuandola. Le conseguenze, gravi e tangibili anche senza l’uso di alcuno strumento di rilevazione, stanno venendo fuori in ogni campo e a tutti i livelli. La Cina è tra i primi responsabili di tale fenomeno per il fatto che la sua produzione è realizzata con l’uso di combustibili fossili. Colpo di spugna da parte dell’ Italia su quanto fatto in relazione a quel percorso che fu caro a Marco Polo? Probabilmente no, perchè XI sta dando di recente segni di apertura all’ Occidente che inducono a ben sperare. Anche l’ Europa dovrà prestare la dovuta attenzione per coglierne i vantaggi il più possibile, così come dovrà fare l’Italia. Al Vecchio Continente occorrono “soldi a cofane”, come diceva Peppino De Filippo in una delle sue commedie. Al momento, per l’immediatezza del realizzo, che di meglio dell’ export ? Aggiungendo che quello verso il Paese Giallo è composto per la maggior parte da prodotti di fascia alta, quindi con valore aggiunto in quantità. Avanti con brio, senza esagerare, dunque.La sensazione di limitatezza dà di per sé maggior pregio e quindi attrattiva al prodotto. Lo riportano i manuali di economia e il suo contenuto non è stato ancora smentito.