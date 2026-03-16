Via Fani, Meloni: pagina dolorosa, ricordiamo servitori Stato uccisi

Milano, 16 mar. (askanews) – “Il 16 marzo 1978 gli agenti Giulio Rivera, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Domenico Ricci e Francesco Zizzi, furono vigliaccamente uccisi nel tragico agguato in via Fani a Roma che portò al rapimento di Aldo Moro, il cui corpo fu poi ritrovato senza vita il 9 maggio successivo. Un giorno difficile per tutti, che aprì una pagina dolorosa della nostra storia repubblicana. Oggi desidero ricordare questi servitori dello Stato che hanno dato la vita per proteggere e difendere con coraggio e sacrificio le Istituzioni e la Repubblica. A loro va la nostra eterna gratitudine, insieme al ringraziamento che desidero inviare a tutti gli uomini e le donne in divisa per il quotidiano lavoro a difesa della Nazione e dei cittadini”. Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.