Via Ferraris, taglio del nastro a Napoli per il resort urbano di Investire e iGeneration

Prevista per questa mattina l’inaugurazione del Cantiere di Rigenerazione dell’immobile di via Ferraris, 4 a Napoli del Fondo iGeneration destinato alla creazione di un resort urbano per Studenti e Young professional. L’appuntamento è dalle 10 all’hotel Ramada.

Alla conferenza stampa prendono parte il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il rettore della Federico II Matteo Lorito, l’amministratore delegato di Cdp Real Asset Sgr Giancarlo Scotti, il president CX Ernesto Albanese, il direttore generale di Investire Sgr Domenico Bilotta. A moderare sarà la giornalista Conchita Sannino.