ROMA (ITALPRESS) – Via libera del Consiglio dei ministri al Documento di economia e finanza. Nel Def il Pil per il 2024 è stato stimato all’1%, il deficit al 4,3% e il debito al 137,8%. L’andamento del debito, come fa rilevare il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, è pesantemente condizionato dal pagamento dei crediti del superbonus nei prossimi anni. Le previsioni per la crescita economica sono viste al ribasso rispetto alla Nadef.

/gtr