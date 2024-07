Via libera dall’Ue alle nozze ITA – Lufthansa

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha approvato il progetto di acquisizione del controllo congiunto di ITA Airways da parte di Lufthansa e del ministero italiano dell’Economia e delle finanze. Si tratta di un via libera subordinato al pieno rispetto delle misure correttive offerte da Lufthansa e dal MEF. Per rispondere alle preoccupazioni della Commissione sulla concorrenza, la compagnia aerea tedesca e il Ministero avevano infatti presentato un pacchetto di misure, tra cui l’impegno per le rotte a corto raggio, mettendo a disposizione di una o due compagnie aeree concorrenti le risorse necessarie per iniziare a operare voli diretti tra Roma o Milano e alcuni aeroporti dell’Europa centrale. Lufthansa e il MEF garantiranno inoltre che una di queste compagnie aeree concorrenti abbia accesso alla rete nazionale di ITA per offrire collegamenti indiretti tra alcuni aeroporti dell’Europa centrale e alcune città italiane diverse da Roma e Milano. La società che nascerà dalla concentrazione concluderà anche accordi con i concorrenti per migliorare la loro competitività sulle rotte a lungo raggio. Ciò comporterà – sottolinea la commissione – un aumento delle frequenze dei voli diretti e migliori collegamenti per i voli con uno scalo su ciascuna rotta. Tra le condizioni poste dall’Ue, il mantenimento della partecipazione di controllo in ITA da parte del MEF.

mrv/gtr