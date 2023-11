Via Monte di Dio, la storia di Napoli è passata di qui

di Maria Carla Tartarone Realfonzo

Gli abitanti di via Monte di Dio lo scorso 18 novembre hanno partecipato ai festeggiamenti per l’anniversario della fondazione dell’antica scuola militare “Nunziatella” e al giuramento dei nuovi allievi, una volta solo maschi, oggi anche giovanette che elegantemente indossano le loro divise. La sfilata parte quasi all’altezza dell’antica Scuola Militare Nino Bixio, sulla cima del Monte Echia, percorrendo con suoni e canti tutta la via Monte di Dio e la discesa sino a Piazza del Plebiscito, riempita di una folla entusiasta alle parole degli accompagnatori dei giovani allievi. È stata la conclusione di un periodo molto attivo e piacevole per coloro che abitano gli antichi siti della città di Napoli, tenuti con cura dal Comune. Quasi in cima al Monte Echia, sul piazzale in comunicazione con la discesa verso il Calascione e il mare, vi è un’antica Chiesa che a lungo è rimasta chiusa, e accanto vi è la Caserma Militare Nino Bixio, che conserva anche un interessante Archivio che si può avere l’agio di consultare per delle ricerche. Dalle sue finestre si può guardare un ampio spiazzo ed una scalinata che scende alla via Chiatamone con i resti da restaurare di una villa, ed in fondo al vasto piazzale si può scorgere la discesa che conduce al termine di via Chiaia, verso il Palazzo Reale. Al ritorno, appena usciti dai cancelli della Caserma, sulla destra scendendo vi è un bellissimo curato giardino con abitazioni, detto “Parco Estasi”, da cui inizia via Monte di Dio, mentre sulla sinistra si trova la sede della Nunziatella. Un poco più in basso lungo la strada vi è il Palazzo Serra di Cassano, un antico edificio secentesco messo a disposizione dell’avvocato Gerardo Marotta per la sua “Scuola di Studi Filosofici”, originariamente collocata nella via del Calascione. Oggi l’Istituto è ancora sede di conferenze e le lezioni di un nutrito gruppo di studiosi e del Professore Arturo Martorelli, curatore dell’immensa biblioteca che riempie gli spazi liberi dagli affreschi delle grandi sale, mentre l’Istituto è presieduto dall’erede Massimiliano Marotta. Usciti dal Palazzo, nella discesa, sia a destra che a sinistra della strada, si aprono antichi palazzi, quasi tutti nati nel settecento al cui interno, dopo l’atrio, si estendono cortili o giardini attentamente curati. E Lungo la strada si apre, come dicevo, anche il breve viale di via Calascione che scende, con una scalinata, da pochi conosciuta, verso la bella ed elegante piazza dei Martiri, da cui si giunge ai giardini di Piazza Vittoria. La strada di Monte di Dio prosegue in discesa fino alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli, con la sua piazza dove svoltando verso il basso, sulla destra, la strada porta verso il Palazzo Reale e la Piazza del Plebiscito dove si apre anche in curva una Chiesa e sulla destra una Caserma militare. Alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli si giunge anche in discesa dal Corso Vittorio Emanuele o con un pubblico ascensore che da via Chiaia, porta su, alla via Monte di Dio. Questa è solo una piccola parte, un angolo della straordinaria città di Napoli, che può apparire trascurata, ma non dagli storici che ne conoscono la vita nei secoli trascorsi. Monte di Dio ha un posto rilevante nella straordinaria storia della città di Napoli. Una storia sconosciuta purtroppo a molti suoi abitanti e che continua ancora oggi, nei giorni in cui il Museo di Capodimonte scambia le sue opere in mostra con il Louvre di Parigi.