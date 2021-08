Viabilità: Anas, traffico intenso ma no criticità nel primo weekend di controesodo (2)

(Adnkronos) – Traffico sostenuto sulla statale 26 in Valle D’Aosta direzione Monte Bianco, in Emilia-Romagna sulla statale 3 bis “Tiberina”, in Abruzzo sulla statale 16 “Adriatica” e in Sicilia lungo la Tangenziale Ovest di Catania e sulle autostrade A19 “Palermo-Catania” e A29 “Palermo-Mazara del Vallo”. In Sardegna i maggiori flussi di traffico sono attesi in serata sulla statale 125 Var “Orientale Sarda” e sulla statale 554 “Cagliaritana”.