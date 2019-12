Viaggio in 3D nello spazio più profondo: anteprima a Città della Scienza

Alle 11:30 il presidente di Citta’ della Scienza Riccardo Villari presenta in anteprima alla stampa il nuovo spettacolo in 3D del Planetario Hidden Universe (L’universo oscuro) un viaggio nello spazio piu’ profondo immagini reali catturate dai piu’ potenti telescopi del mondo viste per la prima volta sullo schermo e in 3D. Nell’occasione saranno presentate le attivita’ del science centre napoletano per il periodo natalizio. All’appuntamento interverranno: Giuseppe Longo, Professore di Astrofisica all’Universita’ di Napoli Federico II; Antonio Izzo, presidente Federalberghi Napoli; Rosanna Romano, direttore generale per le politiche culturali e il turismo Regione Campania.