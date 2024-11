Viaggio nell’Intelligenza Artificiale: parte da Napoli la “Fabbrica della Realtà”

Come si costruisce e si fa crescere un ecosistema dell’innovazione, fatto in particolare di startup, in grado di creare valore attraverso l’utilizzo di tecnologie all’insegna della intelligenza artificiale. Attorno allo stesso tavolo, promosso da Ansa in collaborazione con Regione Campania e Università di Napoli Federico II, scienziati, ricercatori, rappresentanti delle istituzioni locali e imprenditori. È la prima tappa della “Fabbrica della Realtà – Roadshow”, un ciclo di incontri sull’intelligenza artificiale, che ha preso il via oggi a Napoli nella sede della Apple Developer Academy. A Roma, Modena e Trento i prossimi appuntamenti in calendario. “Il nostro percorso nel mondo dell’IA – ha sottolineato l’ad dell’Ansa Stefano De Alessandri – parte nel 2019 quando da pionieri dell’intelligenza artificiale organizziamo un evento a Roma. Sempre nel 2019 abbiamo avviato un altro percorso, raccontare l’eccellenza dei territori. Oggi i due percorsi si fondono dopo tanti anni. Abbiamo allargato l’osservatorio nazionale in un momento storico in cui la tecnologia sta assumendo dimensioni maggiori e toccherà le vite di tutti noi”. Davanti c’è uno uno scenario fatto di “grandissime opportunità ma anche di grandi rischi”. “Le innovazioni tecnologiche – l’avvertimento – possono creare anche dei rischi. Perché partiamo da Napoli e non da Roma con il nostro viaggio? Perché è fondamentale valorizzare la via dell’ecosistema”. De Alessandri ha concluso il suo intervento ringraziando il direttore scientifico della Apple Developer Academy Giorgio Ventre, l’assessore regionale alla Ricerca e all’ Innovazione, Valeria Fascione, e Deloitte “che ci accompagnano in questo percorso sul territorio”.