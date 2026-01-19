ViaggioDanza Academy, doppia tappa in Toscana tra formazione, talento e opportunità

Firenze, 19 gennaio. Ogni tappa è un viaggio che accende i sogni, incontra il talento e trasforma la passione in possibilità concrete. Con questo spirito ViaggioDANZA Academy Itinerante, progetto nazionale di formazione, scouting e valorizzazione del talento che mette al centro i giovani ballerini e il loro futuro artistico, torna protagonista in Toscana con una doppia tappa tra formazione d’eccellenza e visione internazionale.

Il Tour 2026 prende il via a Prato il 24 e 25 gennaio con Next Stop Prato e prosegue a Firenze dal 20 al 22 febbraio, in occasione della 20ª edizione di Danza in Fiera, uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale del settore. Due momenti diversi ma profondamente connessi, legati da un’unica visione: accompagnare i giovani ballerini in un percorso di crescita reale, artistica e umana.

La prima tappa dell’anno prende vita nella cornice di Prato, presso l’Accademia Zenith, con un weekend intenso e coinvolgente in cui studio, emozione e condivisione si intrecciano. Due giorni in cui la danza diventa linguaggio comune e spazio di incontro e confronto.

Il format prevede due percorsi distinti, pensati per valorizzare il talento a ogni livello. Il Tour – Open Stage, esperienza formativa completa che accompagna i partecipanti attraverso lezioni di danza classica, modern, contemporaneo e musical style, guidate da maestri che hanno formato generazioni di ballerini come Steve Lachance, Michele Villanova, Matteo Corbetta, Luigi Grosso, Alessio Guerra, Fabrizio Monteverde e Rosy Cacciapuoti (ulteriori ospiti annunciati attraverso i canali ufficiali del progetto). Accanto allo studio trovano spazio momenti di confronto, performance e condivisione, l’assegnazione dei viaggioDANZA Awards, numerose borse di studio nazionali e internazionali, l’attestato firmato dai docenti ospiti e la consegna della maglia ufficiale ViaggioDANZA, simbolo di appartenenza a una comunità viva e riconoscibile. Il weekend si conclude con un grande Show Case finale, che coinvolge tutti i protagonisti e restituisce il senso più autentico dell’esperienza: sentirsi parte di un viaggio comune, dove la crescita individuale diventa energia collettiva.

Accanto al Tour, il Percorso Master viaggioDANZA, dedicato al modern e al contemporaneo, pensato per ballerini più avanzati che desiderano confrontarsi con un’esperienza intensiva e di respiro internazionale. Il Master unisce alta formazione, audizioni e momenti performativi, offrendo ai partecipanti un’occasione concreta di crescita e visibilità. A guidare il percorso sono Gian Maria Giuliattini, Rocco Greco, Sonia Pellacani e Stefania Colista.

La tappa di Prato coinvolge oltre 100 ballerini provenienti da più di 40 scuole con partecipanti che arrivano da Campania, Puglia, Basilicata, Toscana, Lombardia, Veneto e molte altre regioni. Un mosaico di storie, esperienze ed energie che racconta la forza di un progetto nazionale. In entrambi i percorsi, grazie al programma ViaggioDANZA Talent Edu, il talento non viene solo individuato, ma accompagnato. Le borse di studio e le opportunità assegnate rappresentano strumenti concreti che permettono a molti giovani danzatori di proseguire il proprio percorso di studi gratuitamente o con importanti agevolazioni, in Italia e all’estero.

Il viaggio prosegue a Firenze, nel cuore pulsante della danza internazionale. ViaggioDANZA conferma la propria presenza alla 20ª edizione di Danza in Fiera, appuntamento irrinunciabile per il settore a livello internazionale. Il progetto sarà presente allo stand ViaggioDANZA A/2 – Padiglione Cavaniglia, punto di incontro per scuole, ballerini e famiglie. Qui sarà possibile ricevere il poster ufficiale ViaggioDANZA, scoprire tutte le tappe del Tour 2026 e assistere alla premiazione dello Show Dance & Video Contest, con collegamento diretto con le scuole vincitrici e consegna delle medaglie.

Durante l’intera manifestazione, ViaggioDANZA sarà attivamente coinvolta come Talent Scouting con Luisa Villani e Valeria Genovese, direttivo di Valoredanza SSD arl, realtà ideatrice del progetto ViaggioDANZA Academy Itinerante. La loro presenza attraverserà le principali rassegne della fiera, dalle Junior Parade alla rassegna Opes Danza organizzata dal Comitato Toscana, fino alla Dance Parade e alle sale danza dedicate alle lezioni. Grande entusiasmo accompagna anche le tre lezioni organizzate da ViaggioDANZA all’interno della kermesse, tutte sold out, che vedono protagonisti Elena De Laurentiis, Luigi Grosso e Jessica Alo, confermando l’interesse e la fiducia che il progetto riscuote tra scuole e ballerini. Anche a Firenze saranno assegnati numerosi Awards e borse di studio, a conferma di un obiettivo chiaro e condiviso: valorizzare il talento e trasformare l’esperienza della danza in opportunità reali per il futuro.

La doppia tappa in Toscana, fra Prato e Firenze in occasione di Danza in Fiera, rappresenta una sintesi perfetta della visione del progetto: creare connessioni tra formazione e grandi eventi, offrire visibilità ai giovani talenti e costruire una vera community della danza, fondata su condivisione, crescita e opportunità concrete.

Perché la danza non si insegna soltanto. La danza si vive. Insieme.

