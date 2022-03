Viale dell’Astronomia bacchetta l’Unione industriali di Napoli: Alt alle polemiche, ora si torni a dialogare

“Le valutazioni e gli approfondimenti che il nostro Collegio arbitrale ha portato avanti in queste settimane hanno dovuto necessariamente confrontarsi con un quadro organizzativo caratterizzato da elementi di oggettiva e crescente criticità, soprattutto per effetto del continuo sconfinamento mediatico di una vicenda che, purtroppo, non è rimasta circoscritta, come invece avrebbe dovuto, nell’alveo del perimetro associativo dell’Unione”. E’ quanto si legge nella nota indirizzata alla Commissione di designazione dell’Unione industriali di Napoli dal Collegio arbitrale di Confindustria composto da Marco Novella (presidente), Massimo Calearo Ciman (Proboviro di fiducia di parte appellante) e Gabriele Fava (Proboviro di parte resistente): nota che ha per oggetto le polemiche che hanno portato, nelle scorse settimane, alla revoca del mandato a Francesco Tavassi e alle dimissioni di diversi e autorevoli imprenditori (alcuni dei quali hanno fatto la storia recente dell’associazione).

Polemiche dall’impatto fortemente negativo

Il Collegio (che era stato interpellato da Tavassi) sottolinea “l’opportunità, anzi la necessità, di utilizzare un passaggio interno così importante – quale quello della predisposizione di una relazione finale da consegnare al Presidente designato – per mettere un definitivo punto fermo ad una situazione che ha davvero esposto l’Unione ad un impatto particolarmente negativo sulla propria immagine esterna e rispetto alla sua coesione interna, a partire dalle numerose dimissioni di aziende associate, talune rappresentate da Past President della stessa Unione”.

Approfondire le ragioni della costituzione di Est(ra) Moenia

“Con tale obiettivo – continua la lettera – il nostro Collegio suggerisce e raccomanda che la vostra Commissione di designazione dedichi un passaggio della sua sintesi finale del lavoro di ascolto della base associativa alle motivazioni che hanno portato nei mesi scorsi alla costituzione di un soggetto associativo – Est(ra) Moenia – che è poi risultato all’origine di polemiche e scontri anche sui quotidiani locali. Sarà importante sollecitare la promozione di un opportuno canale di comunicazione ed interazione con l’Unione – che spetterà al nuovo Presidente concretizzare con le modalità ritenute più efficaci – perché Est(ra) Moenia non deve sicuramente rappresentare un momento di alterità ma anzi un valore aggiunto che può e deve raccordarsi con le politiche generali di rappresentanza che l’Unione di Napoli promuove per lo sviluppo e la crescita del tessuto imprenditoriale locale”.

Ritrovare un terreno di ragionamento comune

Il Collegio “che ha potuto in queste settimane scendere nel dettaglio delle lacerazioni che si sono purtroppo prodotte” sottolinea che “quella appena prospettata è la migliore risposta anche al disorientamento che è venuto a crearsi dopo gli accadimenti delle ultime settimane, evidenziando la grande capacità dell’Unione di saper ritrovare al suo interno un terreno di ragionamento comune e di ripartenza costruttiva dopo momenti di forte incertezza che hanno accreditato una percezione molto conflittuale e divisiva.

Non si tratta di ritrovare una compattezza di mera facciata ma, al contrario di dare attuazione coerente e puntuale all’impianto etico valoriale che costituisce da sempre il patrimonio più qualificante e strategico dell’intera organizzazione confederale”.