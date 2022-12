Vialli ricoverato a Londra: è grave. Raggiunto dalla madre. Dal 2017 alle prese con un tumore al pancreas

Il calcio in ansia per Gianluca Vialli, le cui condizioni di salute sono peggiorate nelle ultime ore. L’ex attaccante campione d’Italia con Sampdoria e Juventus, è alle prese con un tumore al pancreas che lo aveva già messo a dura prova nel 2017 e a seguito di un nuovo acuirsi del suo stato di salute è stato ricoverato in una clinica a Londra, dove vive con la sua famiglia e dove è stato raggiunto anche dalla madre. Vialli aveva annunciato da poco il suo ritiro “temporaneo” dal ruolo di capo delegazione azzurro.