Viareggio in lutto, morto l’ex presidente Carnevale Nocetti

Il mondo del Carnevale di Viareggio (Lucca) in lutto per la scomparsa, all’età di 77 anni, di Ivano Nocetti, che ha ricoperto il ruolo prima di vice e poi di presidente della Fondazione del Carnevale viareggino tra il 1994 e il 1996. Durante la sua presidenza ha lavorato attivamente per portare avanti la progettualità della Cittadella, oggi consolidata realtà e base per il futuro del Carnevale. La sua passione per il carnevale è proseguita anche dopo il suo mandato, interessandosi quotidianamente del mondo del Carnevale e dei suoi artisti.