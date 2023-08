Vibonati, il Comune prima annuncia e poi non rilascia i permessi di sosta. Parte una diffida

Il Comune di Vibonati annuncia che sarà rilasciato, entro 48 ore dalla domanda, a proprietari e residenti che ne facciano richiesta un permesso mensile di sosta a prezzo agevolato. Ma poi non mantiene l’impegno preso. A denunciarlo è Domenico Terracino, responsabile del Codacons Vomero, il quale ha inviato una diffida al Comune della cittadina salernitana, che pubblichiamo qui sotto integralmente:

Lo scrivente, avvocato Domenico Terracino, responsabile del Codacons Vomero (Napoli, via Michetti 1), a seguito di numerose segnalazioni dei residenti e/o proprietari di immobili in Vibonati (SA) per il mancato rilascio del permesso di sosta, nel termine di legge, con la presente diffida il comune di Vibonati al rilascio del suddetto permesso nel termine prestabilito. In mancanza si agirà per il recupero di quanto speso dai singoli cittadini per la sosta giornaliera.

In attesa di riscontro

Distinti saluti

Avv. Domenico Terracino