Vibonati, Terracino (Codacons Vomero) al Comune: Parcheggio a pagamento irregolare senza strisce blu

L’avvocato Domenico Terracino, responsabile del Codacons Vomero di Napoli, ha inviato una Pec al Comune di Vibonati per segnalare, anche attraverso alcune foto, nuove problematiche relative alla situazione parcheggi. Il tema era stato oggetto nei giorni scorsi di un’altra segnalazione da parte dell’associazione dei consumatori.

“Con al presente – scrive l’avvocato napoletano – per comunicarvi, che solo il 10.08.2023 i parchimetri sono stati dotati del sevizio pagamento a mezzo bancomat. Tuttavia con la presente si segnala, comunque, l’irregolarità dei parcheggi. A tal proposito si evidenzia che il regolamento parcheggi a pagamento è disciplinato dai Comuni. Le cosiddette “strisce blu” sono le porzioni di carreggiata nelle quali gli autisti, a fronte di un pagamento in denaro, che sia proporzionato al tempo effettivo di sosta, possono parcheggiare. L’articolo 7 del Codice della Strada, precisamente nel comma 8 prevede che i comuni devono delimitare le aree a pagamento nelle strisce blu, mentre le strisce bianche non prevedono alcun pagamento e vi si può sostare senza limiti. Nel caso che ci occupa mancano sia le strisce blu che quelle bianche ed inoltre quelle per consentire ai disabili di poter parcheggiare, ma vi sono solo delle strade neanche asfaltate dove si parcheggia senza alcun criterio. Si chiede pertanto un immediato intervento per regolarizzare il Vs. parcheggio”.

