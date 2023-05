Vicantium, note di musica e vino

Il MAVV con il Wine Art Fest è lieto di presentare l’evento “VinCantium” al Museo Diocesano: un evento conviviale da un’idea di Eugenio Gervasio nel legame tra eccellenze enologiche ed opere liriche.

Fin dall’antichità il vino è stato il simbolo dei momenti conviviali delle più grandi civiltà del mediterraneo, un nettare che ha saputo plasmare ogni cosa con cui è entrato in contatto. La storia ci ha tramandato melodrammi, arie e cori che parlano di esso e che sottolineano il forte sodalizio tra Vino ed Arte.

In questa serata MAVV con il Wine Art Fest vuole incantarvi e condurvi lungo un percorso che, grazie alle note canore di artisti prodigiosi e le note olfattive di etichette grandiose, saprà incantarvi tra Vino ed Opera.

Programma dell’evento

19.00 Visita guidata al Complesso Monumentale Donnaregina – Museo Diocesano Napoli e alla mostra

con le opere di Artemisia Gentileschi

Premiazione “In Vino Veritas” a personalità che si sono distinte per la promozione e diffusione del “Made in Italy”

Consegna del “Premio APAI” per l’impegno sociale e culturale

Incoronazione della “Dea Vite” per la celebrazione della cultura e bellezza conferito all’attrice Lee Lev

Concerto con Alessandra Della Croce, Sabba, H.E.R.

Degustazioni a cura del Movimento Turismo del Vino Campania

Creazioni video di Fabio Massimo Iaquone e Installazione scenografica e costumi di Erminia Palmieri.

Ore 19.00 Visita Culturale al Complesso Monumentale Donnaregina-Museo Diocesano

Il percorso culturale comprenderà la chiesa barocca di Donnaregina Nuova e quella gotica di Donnaregina Vecchia. I visitatori potranno ammirare affreschi trecenteschi della scuola di Pietro Cavallini e sculture come il Monumento Sepolcrale della regina Maria D’Ungheria opera di Tino di Camaino.

Inoltre, lungo le ampie gallerie, i partecipanti verranno coinvolti dalla bellezza dei dipinti del secolo d’oro della pittura napoletana e, in via del tutto eccezionale, dalle opere della grande artista – Artemisia Gentileschi – con una mostra monografica dedicata alla famosa pittrice che terminerà a fine giugno. Durante il concerto omaggio al grande tenore Enrico Caruso

Direttore Artistico: Franco Della Posta

Addetto Stampa: Carmine Aymone

Wine Specialist: Vincent Renzo e Pasquale Brillante