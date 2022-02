Vice ambasciatore americano espulso da Mosca

Il vice ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca Bart Gorman è stato espulso dalla Russia. Novaya Gazeta spiega che il motivo della decisione non è stato specificato. Secondo Rbk, la misura è stata resa nota poco dopo una visita dell’ambasciatore americano John Sullivan al ministero degli Esteri russo durata circa 15 minuti. Insomma succede qualcosa che non possiamo vedere, ma che conferisce quella malafede sulle reciproche parole distensive che starebbero per definire il problema ucraino. Troppe espulsioni, troppe mosse tattiche e troppa poca chiarezza; la diplomazia però alla fine non ne esce affatto vittoriosa perché quando in un ambito così importante non c’è chiarezza la cosa diventa preoccupante. L’America di Biden non si fida, e questo fa pensare che quando la sfida diventa quasi personale vuol dire che è una questione di metodo che sta alla base di tutto: la Russia di Putin non piace agli USA di Biden e se si potesse sostituire Putin con un uomo diverso forse gli USA sarebbero disposti anche a alleviare l’embargo posto anno addietro contro la Russia. Occorre analizzare bene le cose.