Vice ispettore di Ps ucciso a Melito, arrestato il figlio della compagna

A nome mio personale e di tutti gli uomini e le donne della polizia di Stato di Napoli e provincia, esprimo profondo cordoglio per la drammatica scomparsa del viceispettore Luongo. In questo momento di grande dolore ci stringiamo ai familiari e ai colleghi del commissariato di Giugliano-Villaricca”. Lo scrive sui social il questore di Napoli, Maurizio Agricola.

Sarebbe stata la fuga di un pappagallo il motivo che ha scatenato la lite che lunedì sera è sfociata nell’uccisione di Luongo, 58 anni, accoltellato al cuore dal figlio della compagna. Tra i due c’erano dei dissidi che si trascinavano da tempo. Ieri sera, poi, il litigio culminato nell’omicidio. Il decreto di fermo nei confronti del giovane Roberto Marchese, di 21 anni, scappato dopo il delitto e poi rintracciato, è giunto al termine di un lungo interrogatorio svoltosi in questura a Napoli, nell’ambito di indagini coordinate dal sostituto procuratore di Napoli nord Cesare Sirignano.