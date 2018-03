Vicenda Sma, Passariello (Fdi): Mai incontrato persone coinvolte nell’inchiesta

“Incontro tantissime persone nel corso della mia attività ma sono certo di non aver incontrato persone del settore rifiuti a cui fa riferimento l’inchiesta. Ho già dichiarato che conosco il dottor Damiano, il dottor Di Domenico e Agostino Chiatto, un militante di partito che ha frequentato il mio ufficio come tanti altri”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luciano Passariello nel corso di una conferenza stampa nella sala stampa del consiglio regionale.

“E’ chiaro che questa vicenda ha influito sul voto, nonostante ciò abbiamo triplicato i voti a Napoli città – continua Passariello – Non sono diventato deputato per questa campagna elettorale, avremmo tranquillamente superato il 4%. La Meloni l’ho sentita quando è uscito il video. Ci sono terzi che millantano il mio nome ma null’altro: infatti ho continuato a fare la campagna elettorale. Sono stato trattato come un macellaio, mi hanno detto di tutto”.