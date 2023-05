Poco fa a Pomigliano d’arco i Carabinieri hanno denunciato per porto abusivo di armi un 31enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari impegnati nei controlli ai seggi hanno notato il ragazzo a una trentina di metri della scuola Sulmona di via Pertini, in possesso di volantini elettorali. Nel bagagliaio della sua auto è stato trovato e sequestrato un manganello di legno nero con su scritto ‘dux mea lux’.