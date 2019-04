Vico Equense, premio Capo d’Orlando al Nobel Nurse: venerdì 26 la cerimonia a Castello Giusso

Gli sviluppi della medicina, la sostenibilità ambientale, la salute e l’alimentazione saranno i temi al centro del dibattito della 21esima edizione del Premio scientifico internazionale Capo d’Orlando organizzato dal Museo Mineralogico Campano – Fondazione Discepolo che si terrà venerdì 26 aprile, alle 18, al Castello Giusso di Vico Equense. A ricevere la targa d’argento riproducente uno dei pesci fossili del Cretaceo rinvenuto nell’Ottocento a Capo d’Orlando (Vico Equense) saranno: il premio Nobel per la Medicina, Sir Paul Nurse, che riceverà il premio scientifico; Marino Niola, docente dell’Università Suor Orsola Benincasa e promotore del “MedEatResearch”, Centro di Ricerche Sociali sulla Dieta Mediterranea (premio Comunicazione multimediale); Antonio Gasbarrini, docente dell’Università Cattolica di Roma e direttore del Cemad del Policlinico Gemelli, il Centro per le malattie dell’apparato digerente (premio Management culturale); Giorgio Calabrese celebre nutrizionista, professore all’Università di Torino e consulente di numerose trasmissioni televisive e testate giornalistiche nazionali (premio Divulgazione scientifica); Alberto Bombassei, presidente di “Brembo Spa”, azienda leader a livello mondiale nel settore tecnologico e della salvaguardia ambientale (premio Scienza e industria) e Matteo Lorito, direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II e vincitore, lo scorso anno, del premio internazionale Guido Dorso per aver sostenuto lo sviluppo e il progresso del Mezzogiorno. Quest’ultimo ritirerà il premio nell’ambito della neonata sezione “Scienza e alimenti”. “È per noi un grandissimo onore poter insignire anche quest’anno un premio Nobel, il quindicesimo della nostra storia, che conferma ancora una volta il livello internazionale di eccellenze racchiuse nel nostro albo d’oro” spiega Umberto Celentano, direttore del Museo Mineralogico Campano e fondatore del premio. Alla cerimonia di premiazione, presieduta da Gaetano Manfredi, rettore dell’Università Federico II, e coordinata da Eugenio Sorrentino, giornalista scientifico, interverrà anche il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore.